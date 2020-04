ZAIA CHE TIRA – SALVINI TREMA: I SONDAGGI CERTIFICANO CHE LA POPOLARITÀ DEL GOVERNATORE DEL VENETO È IN FORTE ASCESA, COMPLICE LA BUONA GESTIONE DELL’EPIDEMIA NELLA REGIONE CHE AMMINISTRA. SPECIE SE PARAGONATA AI DISASTRI COMBINATI DA ATTILIO FONTANA – LUI NON VUOLE SENTIR PARLARE DI ALTRO CHE DEL VIRUS, MA IN MOLTI NEL CARROCCIO (GIORGETTI E CONGIUNTI) LO VEDONO COME UN ANTI-CAPITONE CHE POSSA FAR...

Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano”

LUCA ZAIA CON LA MASCHERINA

Zaia, stando al sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, è il politico più apprezzato dagli italiani durante questa crisi: il 46% degli intervistati, da Nord a Sud, ha espresso il proprio gradimento per il governatore del Veneto. Il presidente Mattarella è al 32%. Winston Conte al 35, undici punti dietro al "doge" nonostante un' esposizione mediatica, spesso a reti unificate, senza precedenti nella storia repubblicana. Il sondaggio, dettaglio di non poco conto, è stato realizzato il 23 aprile, quindi prima che l' avvocato foggiano tornasse da Bruxelles col solito nulla di fatto e si prodigasse nell' ultimo discorso sconclusionato alla nazione. Sarà dunque interessante osservare anche la prossima rilevazione statistica che, a meno di un' improbabile presa di coscienza del leguleio sui disastri prodotti finora, gli farà perdere ulteriore terreno. Capiamoci: in tempi normali il 35% sarebbe un ottimo risultato, e però da due mesi il premier può disporre a piacimento della stragrande maggioranza dei giornali e delle tivù. Ciononostante Zaia lo ha staccato nettamente.

salvini zaia MATTEO SALVINI

Il governatore del Veneto, la cui conferenza stampa quotidiana su Facebook è seguita mediamente da 350mila persone, piace perché alle parole fa subito seguire i fatti. All' ora di pranzo annuncia un' ordinanza e questa, due ore dopo, entra in vigore. Il testo, ridotto all' indispensabile e dunque comprensibile da tutti, viene spiegato in termini pratici e subito pubblicato su Facebook: altro che le chiacchiere di Giuseppi che all' orario del tiggì serale, se non notturno, manda in tilt gli italiani prima ancora che i provvedimenti siano nero su bianco.

matteo salvini luca zaia 3

giorgetti fontana zaia

Un altro sondaggio, stavolta di Alessandra Ghisleri (Euromedia Research) e riferito al Veneto, dà l' indice di gradimento del presidente leghista addirittura all' 80,5%, una percentuale che gli garantirebbe il terzo mandato senza perdere un minuto in campagna elettorale. E c' è chi comincia a parlare di lui per il dopo-Conte.

LUCA ZAIA MATTEO SALVINI

Il "doge" però anche ieri ha detto di pensare esclusivamente all' emergenza-virus e alla sua regione: «Lasciateci lavorare tranquilli, non mi interessa nulla di questi discorsi». Torniamo al sondaggio Winpoll. Renzi (7%) è il meno apprezzato in questo momento. Un passo avanti a lui (8%) Di Maio e Zingaretti (9%). Berlusconi è all' 11, il governatore lombardo Fontana al 17, il ministro della Salute Speranza al 18, Salvini al 19, il presidente campano De Luca al 20, il collega emiliano Bonaccini al 23. La Meloni al 28, prima per distacco dei tre leader di centrodestra. Tornando a Conte, anche Nicola Piepoli (presidente dell' omonimo istituto), pronostica un ulteriore calo: «L' ultima prestazione può costargli 5 punti».. Ci sarebbe da godere se non fosse che le supercazzole le spara sulla pelle degli italiani.

matteo salvini luca zaia 2 salvini zaia LUCA ZAIA MATTEO SALVINI E LUIGI BRUGNARO A VENEZIA CON L'ACQUA ALTA