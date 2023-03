LA ZAMPINO DEL DRAGONE? - I SERVIZI SEGRETI AMERICANI RITENGONO CHE PECHINO STIA VENDENDO AI RUSSI DRONI PER USO CIVILE, FUCILI, GIUBBOTTI ANTI PROIETTILI E ALTRO MATERIALE ADATTABILE PER LE ESIGENZE DELLA GUERRA - GLI 007 DI WASHINGTON SOSPETTANO CHE I CINESI STIANO STUDIANDO IL MODO DI FAR ARRIVARE, ATTRAVERSO CANALI COPERTI, MEZZI MILITARI, ANCHE LETALI, AI RUSSI - JOE BIDEN HA PIÙ VOLTE AVVERTITO I CINESI: “SE PASSATE LE ARMI A PUTIN CI SARANNO SERIE CONSEGUENZE” - MA L’INTELLIGENCE UCRAINA SMENTISCE L’IPOTESI AMERICANA: “AL MOMENTO NON CI SONO PROVE CHE LA CINA STIA FORNENDO ARMI ALLA RUSSIA”

L’AMERICA STRONCA L’«INGANNO» NEGOZIALE GLI APPELLI E I TIMORI PER LE ARMI DEI CINESI

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

XI JINPING VLADIMIR PUTIN 3

Il segretario di Stato Antony Blinken si è presentato ieri davanti ai giornalisti, mentre a Mosca era ancora in corso il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi Jinping: «Il mondo non si faccia ingannare dalla mossa di Russia e Cina». Il messaggio è chiaro. Per l’amministrazione Biden il summit del Cremlino è solo una manfrina per mascherare il reale stato delle cose. Da una parte il presidente russo non ha alcuna intenzione di fermare l’aggressione; dall’altra il leader cinese cerca di mascherare l’appoggio sostanziale ai russi con un piano di pace non credibile.

joe biden e kamala harris

Per altro, aggiunge Blinken, «con la sua visita, Xi Jinping dimostra di non considerare Putin responsabile delle atrocità commesse dal suo esercito in Ucraina». […] Da diverse settimane, ormai, il governo Usa insinua che la Cina stia aiutando Putin non solo sul piano strettamente economico. L’intelligence americana ritiene che Pechino stia già vendendo ai russi droni per uso civile, fucili, giubbotti anti proiettili e altro materiale adattabile per le esigenze della guerra.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN

I servizi segreti americani, inoltre, sospettano che i cinesi stiano studiando il modo di far arrivare, attraverso canali coperti, mezzi militari, anche letali, all’armata putiniana. Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno più volte avvertito i cinesi: se passate le armi a Putin «ci saranno serie conseguenze». Ieri prima Kirby e poi Blinken hanno ripetuto: «Non è nell’interesse della Cina armare Putin».

Nello stesso tempo, però, gli Stati Uniti provano a mantenere aperta la comunicazione con Pechino. Kirby ha fatto sapere che Biden ha intenzione di «parlare al telefono con Xi Jinping». Inoltre la Casa Bianca «lavora alla visita di Blinken a Pechino», rinviata in seguito alla crisi del pallone spia cinese. Ma per ora Gli Stati Uniti conducono una controffensiva mediatica per stroncare sul nascere le speranze, o le «illusioni» secondo gli americani, che il vertice tra Putin e Xi Jinping possa aprire uno spiraglio per i negoziati. […]

volodymyr zelensky.

INTELLIGENCE KIEV, NESSUNA PROVA CHE CINA INVII ARMI A MOSCA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Al momento non ci sono prove che la Cina stia fornendo armi alla Russia. Lo ha detto Andriy Yusov, un rappresentante dell'intelligence della difesa ucraina, citato dalla Cnn. "Ci sono casi in cui il regime di Putin, la Federazione Russa, acquista droni, beni civili da fonti aperte e utilizza microchip da tali beni. Tuttavia, non è stata registrata alcuna prova di consegne di armi. L'Ucraina sta monitorando attentamente", ha detto Yusov. Secondo gli Stati Uniti e i loro alleati, la Cina starebbe valutando la possibilità di inviare armi alla Russia per il suo sforzo bellico in Ucraina, ma Pechino ha negato.

SERGEI LAVROV ANTONY BLINKEN AL G20 DI DELHI