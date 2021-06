25 giu 2021 17:17

ZAN PER L’AIA - ENRICO LETTA HA DETTO CHE IL DDL CONTRO L’OMOFOBIA VA APPROVATO “COSÌ COM’È”. MA CI SONO I NUMERI? AL SENATO, SULLA CARTA, CI SONO 168 FAVOREVOLI E 151 CONTRARI. CIFRE CHE PERÒ POTREBBERO INVERTIRSI ALLA PROVA DELLO SCRUTINIO SEGRETO. CI SONO UNA VENTINA DI VOTI CHE BALLANO - 5 SENATORI DEL PD POTREBBERO VOTARE IN DISSENSO, MA I DUBBIOSI SONO ALMENO UNA QUINDICINA. QUELLI DI “ITALIA VIVA” TENTENNANO. COME HA DETTO RENZI: “IL TESTO DI LEGGE NON VIOLA IL CONCORDATO, SEMMAI LE REGOLE DELLA MATEMATICA”