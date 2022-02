A CHE PUNTO È LA NOTTE – PUTIN SI È INCARTATO: HA VINTO LA PRIMA PARTITA NEL DONBASS, MA STA PERDENDO LA SECONDA. E ORA RISCHIA DI AFFONDARE NEL PANTANO UCRAINO – CI SONO QUATTRO RAGIONI. 1) LO ZAR BOMBAROLO SPERAVA CHE L’ESERCITO DI KIEV GLI BACIASSE LA PANTOFOLA E DEPONESSE ZELENSKY, E COSÌ NON È STATO – 2) È RIMASTO DELUSO DALL’ASTENSIONE DELLA CINA ALL’ONU – 3) GLI HANNO FATTO MOLTO MALE GLI ATTACCHI DI ANONYMOUS (SPINTI DALLA MANONA DELL’INTELLIGENCE USA) – 4) LAST BUT NOT LEAST: L’ECONOMIA. IL BANDO “CHIRURGICO” DAL SISTEMA SWIFT METTE IN GINOCCHIO GLI OLIGARCHI CHE NON RIUSCIRANNO PIÙ MANCO A FARE IL PIENO AI LORO JET O YACHT (E QUALCUNO POTREBBE VOLERE, E OTTENERE, LA SUA TESTA) - PS: L'ALLERTA DEL SISTEMA DIFENSIVO NUCLEARE È TUTTA SCENA