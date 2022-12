21 dic 2022 11:18

ZELENSKY CHIEDE, JOE BIDEN ELARGISCE – OGGI IL PRESIDENTE UCRAINO SARA’ IN VISITA A WASHINGTON E “SLEEPY JOE” ANNUNCERÀ L’INVIO DI UN NUOVO PACCHETTO DI ARMI ALL’UCRAINA DA QUASI DUE MILIARDI DI DOLLARI – NON DITE A PUTIN CHE, PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELL'INVASIONE RUSSA, GLI STATI UNITI HANNO INTENZIONE DI SPEDIRE IN UCRAINA I MISSILI “PATRIOT” E “BOMBE INTELLIGENTI”