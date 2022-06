20 giu 2022 16:43

ZENTI CHI PARLA! – IL VESCOVO DI VERONA, MONSIGNOR GIUSEPPE ZENTI, SI SCHIERA CON IL CANDIDATO A SINDACO DEL CENTRO-DESTRA, FEDERICO SBOARINA, SENZA NOMINARLO DIRETTAMENTE: “È NOSTRO DOVERE FAR COSCIENZA A NOI STESSI E AI FEDELI DI INDIVIDUARE QUALI SENSIBILITÀ E ATTENZIONI SONO RISERVATE ALLA FAMIGLIA VOLUTA DA DIO E NON ALTERATA DALL’IDEOLOGIA DEL GENDER; AL TEMA DELL’ABORTO E DELL’EUTANASIA” – “NON È PER SCHIERARSI PER PARTITI O PERSONE, MA SEGNALARE PRESENZE O CARENZE DI VALORI CIVILI CON RADICE CRISTIANA”