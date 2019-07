ZINGARETTI FA (AUTO)GOL! EPIC FAIL DEL SEGRETARIO PD SU TWITTER: FINGE DI SOLIDARIZZARE COL SUO DEPUTATO ANZALDI, MA IN REALTA’ LO BASTONA (“MAI CONOSCIUTO O PARLATO CON LUI”) E GLI UTENTI LO SEPPELLISCONO DI PERNACCHIE: “ERA MEGLIO TACERE”, “SEMBRA UN TWEET DA BAMBINO OFFESO”, “CONTA FINO A 20 PRIMA DI TWITTARE!”. LAPIDARIA UNA PIDDINA: “E PURE L’OPPOSIZIONE LA COMINCIAMO DOMANI”…

ZINGARETTI BASTONA VIA TWITTER UN DEPUTATO DEL SUO PARTITO PER IL TG2

Al Nazareno stanno davvero a pezzi. Con il segretario del Pd, Zingaretti, che si mette a sfottere un suo deputato, Michele Anzaldi, che aveva attaccato malamente il tg2. E si era beccato pure l’invito a tacere rivoltogli da Maurizio Gasparri di Forza Italia.

Il quadretto è stato portato alla luce proprio da un fulminante tweet di Zingaretti, che si deve essere proprio arrabbiato col suo parlamentare.

“A parte i saluti non ho mai conosciuto o parlato con l’onorevole del mio partito @Michele_Anzaldi, mi fa piacere che oggi si ricordi che sono il suo segretario. A lui va tutta la mia solidarietà. Ovviamente a nessun parlamentare può essere chiesto di tacere, Gasparri deve saperlo”.

Che Zingaretti finga di polemizzare con Gasparri ci sta, in fondo sono avversari politici. Ma che liquidi un proprio parlamentare con un “non lo conosco” è una cosa che non ha proprio precedenti in politica. Stanno evidentemente ai ferri corti. Eppure Anzaldi se l’era presa – sia pure sbagliando per noi – con il Tg2 che non pareva fosse nelle grazie del Pd.

Tutto ci si poteva aspettare, al posto di una solidarietà che il deputato Anzaldi evidentemente auspicava dal suo Segretario di partito di fronte alle bordate di Gasparri, tranne che una brutale presa di distanze.

Sara’ interessante capire se ci saranno ulteriori repliche. Certo è che il povero Anzaldi già era stato brutalizzato da un collaboratore di Zingaretti, Foschi, per aver proposto la mozione di sfiducia a Salvini. Ora la questione Tg2. Qualcuno arriverà a chiedersi con chi sta Nicola…

DA TWITTER

Maurizio Gasparri @gasparripdl

Non avendo nulla da fare per irrilevanza @Michele_Anzaldi fa mobbing al #Tg2 scrive bugie e becca smentite. Il #Pd spenga questa fonte di bugie

Michele Anzaldi @Michele_Anzaldi

Gasparri dice che qualcuno deve tapparmi la bocca e il direttore del Tg2 Sangiuliano mette un like al suo tweet. Spero che il segretario @nzingaretti possa dire presto una parola su questa vergogna altrimenti ci sarebbe davvero da pensare seriamente di restituire la tessera.

Nicola Zingaretti @nzingaretti

A parte i saluti non ho mai conosciuto o parlato con l'onorevole del mio partito @Michele_Anzaldi, mi fa piacere che oggi si ricordi che sono il suo segretario. A lui va tutta la mia solidarietà. Ovviamente a nessun parlamentare può essere chiesto di tacere, Gasparri deve saperlo

LE RISPOSTE AL TWEET DI ZINGARETTI

federica woelk @fefewoelk

Cioè seriamente non conosce un deputato del suo partito? Ma veramente? Che immagine regala con questo tweet? Ma siamo arrivati a questi livelli? Ma anche se fosse, non mi pare una cosa da dire.

Elisa P. Barrett @WomanWithPen

Annicò! @Michele_Anzaldi noi del @pdnetwork

lo conosciamo bene perché ha per anni tenuto alto l'onore del suo partito in Vigilanza RAI, ai tempi dell'inutile Pres Fico, difendendo anche lei dai milioni di #FakeNews che il #M5S andava fabbricando tutti i giorni Ora tocca a lei

ada lucia de cesaris @AdalucDe

Ma anche se non ci conosci, siamo parte della tua comunità!

Davide Silvestri @DavideSilvestr6

Che VERGOGNA di tweet. Da iscritto #Pd lei NON è il mio segretario. Io sto con

@Michele_Anzaldi

Rosella Vivio #facciamorete @convivioblog

Invece con l'onorevole Gasparri ha parlato, vero? Lo conosce bene. Solidarietà all'onorevole

@Michele_Anzaldi

de troia carmela @carmen58bo

Bel modo di dare solidarietà! Magari contare fino a 20 prima di Twittare!

Silvia Miozzi #facciamorete @SilviaMiozzi

Poveri noi, 20 anni di salv1n1 ci aspettano se continuate così. L'unica alternativa è emigrare.

Patrizia Di Carlo #facciamorete @PatriziaDiCarlo

Non so chi ti scrive o consiglia i tweet ma questo è veramente indecoroso!! Fai più bella figura se lo cancelli subito...

Diamante 23 #iosonoantifascista #facciamorete @Diamante23

Se l'intento era quello di.mostrare solidarietà, non c'è proprio riuscito eh!

@Michele_Anzaldi è un appartenente del PD, un suo parlamentare , merita una difesa più convinta, e non certo ironizzando sulla vostra conoscenza.

Mosquitas® @Mosquitas77

Quando si dice che la toppa è peggio del buco. Ma come si fa a dare una risposta così. Sembra la risposta di un monarca offeso.

VITTORIO BELLO#FBPE @VITTORIOBELLO2

Lei dice di non conoscere un parlamentare del suo partito? Questo non le fa onore. O forse intende dire che Anzaldi non è nessuno? Quantomeno è poco educato. Dal mio segretario mi aspetto di meglio.

Claudio Sagoleo @clasag61

Niente, non è un profilo fake. Non posso credere ad un messaggio così rivoltante.

Raffaele Picchio @rpicchio

Ma che tweet è? Si rende conto dell’immagine che sta dando del partito?

Simonetta Picasso #restiamoumani @kunta61

Non era meglio non scriverlo questo twet? O era obbligatorio? Che cosa imbarazzante!

Daniela Granuzzo# #facciamorete#FBP @d_granuzzo

Ossignur.....una botta di caldo ??.? Zingaretti maccheccazz...... ???!??!???????

Salvatore #HaveDemocracy @salfasanop

Questa è una presa di distanza, non una difesa. Quale segretario di partito scriverebbe così di un suo parlamentare? Quale?

Alessia Argentieri ?? ??? #facciamorete @AlessiaArgent

Forse era meglio se taceva. Questo tweet è imbarazzante da più punti di vista.

Guido Baldoni @guidobaldoni

Che brutta risposta altezzosa e stizzita. Un leader parla con questo stile, con questo tono?

Antonello Assogna @antoassogna

Mi sarei aspettato una risposta diversa, vista la gravità delle dichiarazioni di Gasparri e i tweet della giornalista del TG2. Non so chi cura la comunicazione di

@nzingaretti, ma quanto riportato nel tweet non aiuta il segretario ad unire il @pdnetwork.

vincenzo palmisani @VincenzoPalm69

Questo tweet più che da un segretario di partito mi sembra scritto da un bambino offeso!

Rossano Ferrari @ferros57

Ma è un fake?

Alessandro Cavalotti @alecavalotti

Era meglio tacere.

simona vitelli @simonavitelli60

E pure l'opposizione la cominciamo domani.

TIZIANA CURTI @TIZIANAPOESIA

Si ricorda di essere il segretario del partito al quale appartiene l'onorevole Anzaldi? Anche se non lo conosce va difeso ma a quanto pare il coraggio non le appartiene