ZINGARETTI FA GHOSTING CON DI MAIO – A DUE GIORNI DAL VOTO SU ROUSSEAU SULLE NON ALLEANZE REGIONALI, NON C’È STATA NESSUNA RISPOSTA UFFICIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO. IL SEGRETARIO E LUIGINO NON SI MANDANO PIÙ NEMMENO MESSAGGINI – AL NAZARENO SONO STUFI DEI GRILLINI E C’È CHI VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE – I COLLOQUI CON GIORGETTI E LA LEGGE ELETTORALE

Marco Antonellis per Dagospia

zingaretti di maio

Sono passati due giorni. Ma dal Nazareno non è arrivata nessuna risposta ufficiale alla decisione dei 5Stelle di non allearsi in Emilia e Calabria con il Pd. Interrotti anche i già scarsi WhatsApp che ogni tanto Zingaretti e Di Maio si scambiavano. Ieri però c'è stata la reazione, indiretta, al voto di Rousseau. "Bene la proposta Giorgetti, lavoriamo insieme per un sistema maggioritario. Noi e la Lega saremo i due poli del futuro bipolarismo", ha dichiarato il Segretario del Pd Nicola Zingaretti, che prima di mandare la nota che segna un cambio di passo ha consultato tutti i maggiorenti del Pd, a partire da Franceschini e Orlando.

GIORGETTI E SALVINI

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

"Rispettiamo il travaglio dei 5Stelle", ha aggiunto il leader dem. Che significa, in soldoni? Che al Nazareno sono stanchi di questo impasse dei 5Stelle, divisi ormai in mille rivoli. E se per il governo i risultati deludenti per colpa all'impasse grillina sono sotto gli occhi di tutti, dal Pd sulle regole di gioco non accetteranno altri "tira e molla" di Di Maio. "Non ci possono bloccare anche lì", spiegano dal Nazareno.

I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DI ROUSSEAU SULLE REGIONALI IN EMILIA E CALABRIA SUL BLOG DELLE STELLE

orlando zingaretti

Ed ecco la decisione di parlare col "nemico" Lega (Giorgetti e Salvini hanno capito benissimo che anche andando al governo col 40% non riuscirebbero mai a risolvere da soli problemi pesantissimi come Alitalia, ex Ilva ecc ecc e quindi con la scusa delle riforme cercano di trovare un "modus operandi" con la futura opposizione) per arrivare ad un bel sistema maggioritario "che significa - spiegano dalla sede del Pd - che prima delle elezioni l'Italia deve sapere con chi si sta. Le alleanze vanno fatte prima. Se lo sognano Di Maio e Renzi di andare al voto con le mani libere e poi allearsi con chi vince".

DI MAIO ZINGARETTI E LE REGIONALI IN UMBRIA

Zingaretti e Salvini Vs Di Maio e Renzi. Come finirà? Senza contare che ormai nel Pd sta prendendo piede la vulgata che sarebbe meglio andare al voto anche in caso di vittoria in Emilia Romagna: sarebbe un ottimo viatico per le successive elezioni politiche.

salvini giorgetti

