9 mar 2021 19:49

ZINGARETTI SI È FATTO PRENDERE LA MANO CON LA SVOLTA POP – IL SOCIAL MEDIA MANAGER DEL SEGRETARIO DIMISSIONARIO DEL PD HA COMBINATO UN ALTRO MEZZO PASTICCIO: SUL PROFILO INSTAGRAM PUBBLICA LA “POTENTE IMMAGINE” DI SERGIO MATTARELLA IN FILA IN ATTESA DELLA VACCINAZIONE ALLO SPALLANZANI. PECCATO CHE NON FOSSE L’ORIGINALE, MA UN MEME CON BERNIE SANDERS! IL POST È STATO RIMOSSO, MA SU FACEBOOK SONO RIMASTE LE TRACCE…