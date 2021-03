ZITTI, E' MOSCA - LA FARNESINA HA ESPULSO DUE FUNZIONARI RUSSI DIETRO ISTRUZIONE DEL MINISTRO LUIGI DI MAIO - E' STATA ANCHE CANCELLATA LA VISITA DELL'AMBASCIATORE RUSSO, SERGEY RAZOV, NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (ERA ATTESO OGGI E DOMANI). LA STORIA DI SPIONAGGIO CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO DI UN UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA, BECCATO A PASSARE DOCUMENTI RISERVATI A UN MILITARE RUSSO, SI INCROCIA CON QUELLA DEL VACCINO SPUTNIK...

La Farnesina ha espulso due funzionari russi dietro istruzione del ministro Luigi Di Maio. E' stata cancellata la visita dell'ambasciatore russo, Sergey Razov, nella Repubblica di San Marino (era atteso oggi e domani). La storia di spionaggio che ha portato all'arresto di un ufficiale della Marina militare italiana, beccato a passare documenti riservati a un militare russo, si incrocia con quella del vaccino Sputnik e della sua diffusione. Razov era atteso a San Marino per degli incontri ufficiali e avrebbe dovuto presiedere alla cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti (Capi di Stato) di San Marino. Il fatto che un ambasciatore russo, in questo momento storico, vada di persona sul Titano è un segnale dell'importanza strategica di San Marino per la Russia.

In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra intelligence e tutti gli apparati dello Stato che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro Paese.

