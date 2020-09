GOCCIOLINE DI BANANA - VERONICA LARIO NON PARLA MA CONFIDA: ''LA COSA PIÙ GIUSTA DA FARE, IN QUESTO FRANGENTE, È AFFIDARSI CON LA MASSIMA FIDUCIA ALLE TERAPIE, SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEI MEDICI''. DUE DEI SUOI FIGLI (E NON SOLO) SONO FINITI NEL ''FOCOLAIO DI VILLA CERTOSA''. E I FEDELISSIMI DELLA FOTO DI GRUPPO IN SARDEGNA, DALLA GELMINI A GHEDINI, DALLA RONZULLI A DUDÙ, CI TENGONO A FAR SAPERE CHE ''QUEL GIORNO ERAVAMO IN SICUREZZA''