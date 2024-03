ZITTI A MOSCA? MICA TANTO - IN RUSSIA I SEGGI SONO PRESI DI MIRA DAI DISSIDENTI: NELLA CAPITALE UNA DONNA HA DATO FUOCO A UNA CABINA ELETTORALE. UN’ALTRA HA LANCIATO DELLE MOLOTOV CONTRO UNA SCUOLA A SAN PIETROBURGO. NELLA REGIONE DI VORONEZ, UNA ELETTRICE HA LANCIATO DELL’INCHIOSTRO NELL’URNA (E NON È L’UNICO CASO) - UNA BOMBA È ESPLOSA DAVANTI A UN SEGGIO NELL'UCRAINA OCCUPATA - NONOSTANTE LE PROTESTE L'ESITO È SCONTATO, "MAD-VLAD", A 76 ANNI, SARA' ELETTO PER LA QUINTA VOLTA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili per “Il Messaggero”

russia donna versa vernice sulle scede elettorali nell'urna. 5

Al via la tre giorni di elezioni in Russia, tre candidati filogovernativi (Vladislav Davankov, Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov) e un presidente uscente Vladimir Putin che si appresta a ottenere il suo quinto mandato, di fatto a governare altri 6 anni, raggiungendo i 30 anni di potere alla soglia dei 76 anni (in cuor suo già pensando al sesto, avendo modificato la Costituzione).

Un risultato già scritto che mai come oggi vede però nei seggi atti di proteste e vandalismi, a cui sono seguiti almeno 13 arresti: «avrebbero agito in cambio di denaro» ha fatto sapere la presidente della Commissione elettorale.

russia cabina elettorale incendiata con molotov 2

Una donna ha lanciato una bomba molotov sul tetto di una scuola sede di un seggio elettorale a San Pietroburgo. Un'altra donna, sempre con una bomba ha tentato di dar fuoco a un'urna elettorale, nella regione siberiana occidentale dell'Okrug autonomo di Khanty-Mansi.

Non sono stati casi isolati. Il vice capo della Commissione elettorale centrale russa ha confermato che alcune persone hanno versato della vernice verde nelle urne in cinque seggi, fra cui Mosca. Incendi, sabotaggi e arresti, contro un voto considerato non libero, «una novità di queste elezioni», ha spiegato Stanislav Andreychuk del movimento per i diritti degli elettori Golos.

russia donna versa vernice sulle scede elettorali nell'urna. 1

Il Cremlino punta a un voto di massa, invita lo zoccolo duro, i giovani, ad andare alle urne, il plebiscito del primo giorno è già eloquente: la maggior parte delle persone interpellate all'uscita dei seggi dice di aver votato Putin, appoggiando le posizioni del Governo specie in tema di guerra. Non a caso il simbolo di queste elezioni è una "V" col tricolore russo, cioè la lettera dell'alfabeto latino che, assieme alla "Z", è ormai l'emblema dell'aggressione contro l'Ucraina.

Le autorità russe ieri hanno sbarrato l'accesso al voto a due dissidenti contrari alla guerra, anche il voto - possibile per la prima volta online - a detta degli oppositori è dubbio e poco trasparente, a sabotarlo ci ha provato la Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) rivendicando di aver lanciato cyberattacchi. Lo stesso presidente ha votato online come mostra un video diffuso dal Cremlino. La pressione è forte.

russia cabina elettorale incendiata 2

Lo stesso Putin ha invitato i cittadini a dar prova di «patriottismo», rivolgendosi soprattutto ai giovani. «Il Cremlino vuole numeri eclatanti, e stiamo lavorando sui ragazzi per fare quel che ci è stato chiesto», ha confermato un alto funzionario. Gli oppositori, come chiesto dalla vedova di Alexei Navalny, si presenteranno alle urne domani alle 12 per l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin", che le autorità minacciano di reprimere. […]

elezioni PRESIDENIALI in russia 2024 vladimir putin vota alle elezioni in russia. 9 vladimir putin vota alle elezioni in russia. 7 elezioni PRESIDENIALI in russia 2024 elezioni PRESIDENIALI in russia 2024 elezioni PRESIDENIALI in russia 2024