"La barca più bella del mondo", così è stata chiamata da molti, ovvero My Song il Baltic 130 di proprietà di Pierluigi Loro Piana, volata dal ponte del cargo che la stava trasportando dai Caraibi in Europa, è stata recuperata e trainata a Palma di Maiorca. Meglio, ciò che ne resta dopo il clamoroso splash!

Stando a quanto comunicato dalla compagnia Peters&May, incaricata del trasporto dello yacht fino a Genova a bordo della nave Brattingsbord, "l’invaso dello yacht (di proprietà e fornito dallo yacht, garantito dallo yacht per il trasporto marittimo e assemblato dall’equipaggio dello yacht)" avrebbe ceduto durante la navigazione, causando l'incidente. Tuttavia è ancora troppo presto per sentenziare quale sia stata realmente la causa, cosa sia in effetti accaduto, così come dare informazioni sui danni effettivi riportati dall'imbarcazione. Intanto, vi proponiamo queste prime foto di My Song dopo il suo recupero.

loro piana my song

Il Baltic 130 My Song (armatore e timoniere Pigi Loro Piana) con i suoi 40 metri di lunghezza è un concentrato di innovazione, di stile, nato innanzi tutto per essere veloce, dunque per regatare. Varato nel 2016 ha nel suo palmares sportivo il record di percorrenza della RORC Transatlantic Race 2018, regata oceanica di 3.000 miglia da Lanzarote nelle isole Canarie a Grenada nel mar dei Caraibi sudorientale, con il tempo di 10 giorni, 5 ore, 47 minuti e 11 secondi.

My Song avrebbe dovuto prendere parte alla Loro Piana Superyacht Regatta, in svolgimento a Porto Cervo.

