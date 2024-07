''CIAO ROGER, SEI IL PIÙ BELLO DI TUTTI I TEMPI'' – LA DICHIARAZIONE D’AMORE DEI COLDPLAY A FEDERER. IL CAMPIONE DI TENNIS È STATA LA SORPRESA AL CONCERTO ROMANO DELLA BAND – "CHI E’ QUESTO RAGAZZO SEXY?”, HA SCHERZATO UN ESAUSTO CHRIS MARTIN NON ABITUATO AL MICIDIALE CALDO DELL’OLIMPICO - IL LATO ROCK DI FEDERER È NOTO FIN DA QUANDO DA RAGAZZINO SI TINGEVA I CAPELLI DI VERDE E IMPROVVISAVA UN DJ-SET. QUALCHE ANNO VOLEVA DAR VITA A UNA BAND MUSICALE CON… - VIDEO

Coldplay singing to Roger Federer in Rome Chris Martin: “Who’s this sexy guy?” ? (via @sereegram) pic.twitter.com/yNsZjMIJzC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 13, 2024

chris martin coldplay concerto all'olimpico

Caldo micidiale a Roma in questi giorni. A soffrire l'afa anche il cantante del Coldplay, Chris Martin. Sono bastate le prime due canzoni nel concerto di ieri sera a Roma per farlo intervenire a modo suo direttamente di fronte alle migliaia di fan: ''Fa un caldo che si muore'' ha urlato dal palco dello stadio Olimpico della città dove la band dei Coldplay mancava da 21 anni.

La band britannica ha letteralmente fatto “esplodere” l’Olimpico, dove la band si è esibita per il primo dei quattro concerti ormai sold out da mesi, e che ha superato l’incredibile cifra di 260mila biglietti venduti. I Coldplay sono saliti sul palco intorno alle 21.20, dopo l’intro ‘Music of the Spheres’ hanno intonato ‘Higher Power’ e la folla coloratissima è esplosa.

Il pubblico salta, canta, piange. L’impatto visivo e sonoro è unico: vederlo fa capire in un istante il perché della loro magia. Il motivo dell’higher power dei Coldplay.

FEDERER NELLA MANICA

Avevano un ace nella manica, i Coldplay, ieri all’Olimpico di Roma Roger Federer è stata la sorpresa del concerto. Quando il celebre tennista svizzero è stato inquadrato a sorpresa dalle telecamere mentre Chris Martin stava intonando dei versi 'improvvisati' nei confronti di alcuni fan è esplosa un'occasione del pubblico, e il frontman ha cantato dei versi anche per lui. ''Ciao Roger, sei il più bello di tutti i tempi''. Lui, campione di stile ed eleganza oltre che di tennis, ha ringraziato e si è emozionato, sorpreso dall’ondata di affetto.

Non è la prima volta che Federer va a un concerto della band britannica: c’era anche l’anno scorso allo stadio Letzigrund di Zurigo dove si era anche cimentato nell’esecuzione di “Don’t Panic”, vecchio successo del gruppo risalente a “Parachutes”, l’album d’esordio del 2001, cantando e suonando una specie di maracas. Allora Chris Martin lo aveva introdotto come “Il più grande tennista di tutti i tempi”.

Il lato rock di Federer è noto fin da quando da ragazzino si tingeva i capelli di verde e improvvisava un dj-set. Qualche anno fa scherzava con la volontà di dar vita a una band musicale con Tommy Haas e Gregor Dimitrov: «No, sul serio. Stiamo davvero pensando di dare vita ad una band musicale. La chiameremo la "The One-Handed Backhand Boys". Stiamo già facendo i casting!»

L’amore di Federer per lo spettacolo non si limita alla musica: l’anno scorso è stato protagonista di un cortometraggio girato l’anno scorso a Wimbledon insieme alla principessa Kate per celebrare la figura dei raccattapalle. E sta diventando virale lo spot girato insieme a Zendaya, la protagonista di “Challengers” di Guadagnino, in cui i due giocano a “Air” tennis senza la pallina.

