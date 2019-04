''TEST MOLTO SEMPLICE: SE NON VERSATE UNA LACRIMA, DENTRO SIETE MORTI'' - VIDEO: L'ADDIO DI DWAYNE WADE ALLA NBA CELEBRATO IN UN FILMATO COMMOVENTE DI BUDWEISER, CON IL CAMPIONE CHE A SORPRESA RICEVE CINQUE MAGLIE SPECIALI DA CINQUE PERSONE DIVERSE, TRA CUI LA MADRE, EX GALEOTTA: ''NON MI HAI ABBANDONATO NEANCHE QUANDO ERO IN PRIGIONE, E IO…'' - IL TWEET DI PAOLO CONDÒ

Test molto semplice: se non versate una lacrima, dentro siete morti https://t.co/QEenGdetTu — Paolo Condò (@PaoloCond) 10 aprile 2019

Simone Iopprio per https://www.nbareligion.com/2019/04/10/nba-dwyane-wade/

DWAYNE WADE

Si chiude un’era a Miami. Dwyane Wade ha giocato, nella notte, la sua ultima partita in Florida davanti a suoi tifosi prima dell’addio definitivo alla NBA in programma a Brooklyn contro i Nets. Lo ha fatto alla grandissima, realizzando un trentello in 35 minuti nella vittoria netta degli Heat contro Philadelphia. Dopo 14 anni e mezzo di onorata carriera a Miami, Wade è stato onorato di uno splendido video tributo all’AmericanAirline Arena prima dell’inizio del match:

DWAYNE WADE

“Ragazzi, volete farmi piangere già prima di iniziare a giocare questa partita. Sono grato per questi momenti, devo ringraziarvi per questa magnifica ultima stagione. Vi amo. Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo ultimo grande ballo, per la vostra pazienza nei miei confronti. Per tutto l’amore che avete dimostrato, per essere stati sempre al mio fianco. Tra di voi ci sono tanti miei fratelli che per me lo resteranno per tutta la vita”

