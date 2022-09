L'ALLENATORE DEL CAGLIARI, FABIO LIVERANI, PIANGE LA SCOMPARSA DELLA SUA EX MOGLIE FEDERICA MORTA PER UN TUMORE A 46 ANNI: “HA AIUTATO GLI ALTRI FINO ALLA FINE” - SI ERANO CONOSCIUTI A SCUOLA. DOPO 2 FIGLI LE LORO STRADE SI ERANO DIVISE. POI LA MALATTIA E LE CURE ONCOLOGICHE. SUL SUO PROFILO FACEBOOK POCHE FOTO MA SORRIDENTI. A CHI LE CHIEDEVA COME STAVA, LEI RISPONDEVA SEMPRE: “BENISSIMO, GRAZIE”

Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

LIVERANI LA MOGLIE FEDERICA E I FIGLI

Federica è la ragazzina conosciuta a scuola, la fidanzata che lo ha incoraggiato negli anni del calcio all'oratorio. Federica è stata moglie di Fabio Liverani e soprattutto madre dei suoi figli, Mattia e Lucrezia.

Federica era Federica Frangipane, scomparsa martedì scorso all'età di 46 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Liverani, molto più noto, è un ex calciatore di successo (fu acquistato nel 2001 dalla Lazio per 25 miliardi di lire), che adesso fa l'allenatore (è al Cagliari), e che non l'ha mai lasciata da sola, nonostante le loro strade si fossero divise da tempo.

Coppia affiatata ma lontana dalle luci dei riflettori, negli anni belli e anche in quelli più difficili. La separazione non li aveva mai realmente divisi, uniti dalla volontà di crescere i loro figli in un clima di serenità. Anche durante la malattia, Federica ha combattuto con il sorriso della forza e della speranza, si è spesa per gli altri ammalati che come lei si sottoponevano alle cure oncologiche e ne subivano le conseguenze. Sul suo profilo Facebook poche foto ma sorridenti. A chi le chiedeva come stava, lei: «Benissimo, grazie».

LIVERANI

Martedì il Lecce, il club dove Liverani ha allenato per tre stagioni, dal 2017 al 2020 conquistando una doppia promozione dalla serie C alla B e dalla B alla serie A, ha dato l'annuncio del lutto sui propri profili social e ha testimoniato così la vicinanza alla famiglia. Poi Cagliari, Palermo, Cosenza, Perugia, Viterbese, Napoli, Lazio: tutti i club dove Liverani è stato calciatore hanno scritto un messaggio per Federica. Romana, dal carattere esuberante. Solare, e per questo mai veramente sconfitta dalla malattia: chi le è stato vicino la racconta esattamente così.

FABIO LIVERANI

Ha combattuto insieme con i suoi ragazzi, ha avuto il sostegno del marito Fabio anche se di fatto marito non lo era più. E probabilmente, gelosa com' è sempre stata della sua vita privata, non avrebbe immaginato che di lei si sarebbe parlato così tanto, dopo. Neanche da sposa del calciatore famoso le era stata riservata tanta notorietà.

Lei, la spalla di Fabio, che da ragazzino ha fatto fatica a entrare nel mondo del professionismo, ha vissuto bocciature e soddisfazioni che la carriera gli ha riservato. In silenzio, senza ribalte. Federica e Fabio da separati hanno condiviso la crescita dei figli, che oggi hanno 17 e 13 anni.

Hanno scelto insieme di far parte di una struttura, la «IFO», dedicata ai pazienti oncologici che ha aiutato Federica durante la malattia. L'allenatore del Cagliari sui social ha ringraziato tutti e ha voluto assecondare l'ultimo desiderio di lei: aiutare l'associazione che si occupa dei malati oncologici e che ha provato a salvarla. «Federica - ha scritto Liverani su Instagram - ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante». Spiegandone le finalità: «La missione è ridisegnare l'organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall'informazione fino all'accoglienza, all'orientamento e alla dimissione». I funerali stamattina a Roma nella Chiesa di San Giuseppe Cafasso.

FABIO LIVERANI E SIMONE INZAGHI FABIO LIVERANI FABIO LIVERANI FABIO LIVERANI