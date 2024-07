L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA (OLIMPICA): DOVE NASCONDERE I TROFEI VINTI ALLE OLIMPIADI? È UNO DEI DILEMMI CHE COLPISCE I CAMPIONI CHE TRIONFANO AI GIOCHI - NONOSTANTE IL LORO VALORE NON SIA ALTISSIMO, LE MEDAGLIE POSSONO DIVENTARE OBIETTIVO DEI MALVIVENTI - NICCOLÒ CAMPRIANI LE TIENE IN UNA SCATOLA DI CEREALI, LA CALCIATRICE AMERICANA CHRISTIE RAMPONE IN MEZZO ALLE PENTOLE, MENTRE SHAUN WHITE, CAMPIONE DELLO SNOWBOARD HA PERSO 4 VOLTE LE MEDAGLIE. E LE HA RITROVATE…SOTTO IL SEDILE DELL’AUTO!

Emanuela Audisio per www.repubblica.it

L’ansia prima, il dubbio olimpico dopo. Dove posizionare quella cosa meravigliosa che ti hanno messo al collo? Ok i soldi vanno in banca o come anticipo nell’acquisto della casa, le mucche nella fattoria ma la medaglia? […]

CAMPRIANI, BANTI E TAMBERI

Niccolò Campriani, olimpionico di tiro a segno, tre ori e un argento, le tiene a casa in una scatola di cereali. Ma giura di non aprirla dal 2016. Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto a Tokyo confessa il raro a tu per tu con l’oro: «Una o due volte l’anno tiro fuori la medaglia, la guardo, piango, mi commuovo. Non dirò mai dove la tengo». La velista Caterina Banti, che vive a Roma, oro a Tokyo con Ruggero Tita nel Nacra 17 coppia mista, rivela che il trofeo lo conserva nell’armadio. «Ma nascosto».

CHI LA ESPONE E CHI LA PERDE

Il nuotatore francese Alain Bernard, campione dei 100 stile libero a Pechino 2008, vi dirà tutto allegro […] è in esposizione con altre medaglie fino all’inizio di novembre al museo della Legion d’Onore. L’americano Shaun White, oro nello snowboard ai Giochi di Torino 2006, a Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018 […] Ha perso quattro volte le medaglie. E le ha ritrovate. […] Le aveva nascoste sotto il sedile dell’auto. […]

Il momento più critico è quando le festeggi. Sera d’estate 2004, spiaggia di Atene: il canottiere olandese Diederik Simon, medaglia d’argento, si abbandona alla felicità, balli e divertimento, quando torna in sé cerca nelle tasche, accidenti dov’è finita? Non trova niente e disperato riperde i sensi fino a quando un tassista che l’ha accompagnato torna indietro e gliela rende.

C’È SEMPRE LA CASSAFORTE

Tra i rifugi preferiti c’è la cassaforte. Anche se tutti dicono che non è il valore che conta (sui 540 euro), ma quello affettivo. […] Filippo Tortu tiene l’oro della staffetta azzurra di Tokyo in banca.Il saltatore con l’asta Jean Galfione, francese, oro ad Atlanta ‘96, ora fa il navigatore in Bretagna, la medaglia la vuole con sé, anche perché a Parigi gli hanno svaligiato casa ma quella non l’hanno presa. Quando però la mostra non la mette mai al collo. «C’è qualcosa che mi impedisce di farlo, non è solo un pezzo di metallo […]».

Il lottatore francese Steeve Guénot non avendo cassaforte le ha date a un amico che lavora in un’impresa di vigilanza. La giocatrice di calcio americana Christie Rampone, oro nel 2004, 2008 e 2012, ha nascosto le medaglie nella batteria di pentole, perché è «l’ultimo posto dove un ladro andrebbe a rovistare». Sorry, Christie, ora devi cambiare posto.

Tony Estanguet, canoista francese, due ori a Sydney e ad Atene, ora presidente di Parigi 2024, deve dire grazie a suo padre. È lui che se ne occupa. Dove tiene le medaglie? Nella stanza del figlio mescolate a quelle di cioccolata che piacevano tanto a Tony bambino. I vecchi campioni vivono i trofei con più normalità: il ciclista Daniel Morelon, 79 anni, oro a Messico 68 e a Monaco 72 ce l’ha ben piazzati all’ingresso di casa sua e sono il primo soggetto di conversazione per gli ospiti.

Se poi di oro ne avete solo uno, ma è un long-record, come l’8,90 nel lungo dell’americano Bob Beamon, durato 23 anni, datelo pure a Christie’s. A febbraio lo ha battuto all’asta per 441 mila dollari. I ricordi valgono. Soprattutto quelli belli.

