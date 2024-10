L'ARABIA E L'ORGOGLIO - LA NAZIONALE SAUDITA CONTINUA A DELUDERE, PAREGGIANDO 0-0 CONTRO IL BAHRAIN, E ROBERTO MANCINI VIENE CONTESTATO DAI TIFOSI, CHE RISPONDE AGLI INSULTI DEL PUBBLICO CON UN "VAFFA" - LA SQUADRA ALLENATA DALL'EX C.T. AZZURRO RISCHIA DI NON QUALIFICARSI AI MONDIALI 2026 E MOLTI CHIEDONO IL SUO ESONERO - IL MANCIO: "COSA NON STA ANDANDO? NON LO SO. IL PROBLEMA È SOLO UNO, CHE SE NON SEGNIAMO NON VINCIAMO…" - VIDEO

roberto mancini litiga con i tifosi dell'arabia saudita

L’Arabia Saudita continua a deludere sul campo e Roberto Mancini viene contestato dai tifosi. Così, tra insulti e polemiche nei confronti del ct italiano, si conclude la gara contro il Bahrain – valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali -: 0-0 e pesanti critiche. Ai tanti cori ricevuti, Mancini non si è tirato di certo indietro e ha risposto con un plateale gesto di stizza.

roberto mancini

NERVI TESI

[…] Lo stesso Mancini non riesce a trovare una risposta a questo momento: “Cosa non sta andando?” lui risponde nel post-partita: “Non lo so, non lo so. Il problema è solo uno che se non segniamo non vinciamo… e poi se ad ogni partita finisce che sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più difficile. Come risolverlo? Non lo so”. Oltre i non risultati, Mancini viene anche contestato per il suo stipendio: secondo i giornalisti, troppo alto e immeritato per poter offrire uno spettacolo di questo tipo in campo. […]

