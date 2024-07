L'AVRANNO PURE BONIFICATA MA LA SENNA E' PIENA DI MERDA - LA GARA DI TRIATHLON MASCHILE, PREVISTA PER OGGI NELLA SENNA, È STATA RINVIATA PERCHE' I LIVELLI DI ESCHERICHIA COLI E ALTRI PATOGENI SONO TROPPO ALTI PER POTER CONSENTIRE AGLI ATLETI DI GAREGGIARE - LA COMPETIZIONE È RINVIATA A DOMANI, MA SE LA SITUAZIONE NON DOVESSE MIGLIORARE, SI POTREBBE ANNULLARE DEFINITIVAMENTE LA GARA DI NUOTO DAL TRIATHLON - L'OPERAZIONE DI BONIFICA DEL FIUME DI PARIGI, COSTATA OLTRE 1,4 MILIARDI DI EURO, UNA FIGURA DI PALTA PER MACRON E PER LA SINDACA ANNE HIDALGO…

il fiume senna

Rinviata, come da pronostico. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in mattinata: la gara maschile di triathlon oggi – martedì 30 luglio – non si farà. La prima vera figuraccia delle Olimpiadi è ora realtà. […]. I livelli di Escherichia coli e degli altri batteri presenti nella Senna sono troppo alti per poter consentire agli atleti di gareggiare nelle acque del fiume. Non balneabile da almeno cento anni, oggi troppo inquinato e impraticabile. L’organizzazione sta cercando di rinviare la competizione nella giornata di domani, quando sarà in programma anche quella femminile.

il fiume senna

Il rischio di temporali previsti nei prossimi tre giorni sta mettendo a dura prova una scelta già rischiosa di per sé in partenza. La decisione del rinvio è stata presa dal World Triathlon, dal team medico e dai funzionari della città (oltre che dal Cio).

GAREGGIARE NELLA SENNA È UNA FOLLIA: CAMBIO DI LOCATION O PIANO B?

Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, pensare di poter gareggiare nella Senna si è rivelata esser davvero una follia. […] L’oneroso processo di bonifica – come da previsione – non ha portato ai risultati sperati. […]

il fiume senna

Nel frattempo, è corsa contro il tempo. Il triathlon maschile potrebbe essere spostato al 1 o al 2agosto. Spunta anche il piano B che riguarda l’ipotesi – non apprezzata dagli atleti – di annullare definitivamente il nuoto, lasciando così solo corsa e ciclismo e spostando le gare di nuoto di fondo, a Vaires-sur-Marne, sul fiume Marna a est di Parigi. L’opzione più remota sarebbe quella di spostare la location.

2. QUEL BUCO NELL’ACQUA DELLA SENNA BALNEABILE IL SOGNO DI MACRON A UN PASSO DAL FLOP

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

Il Ponte Alexandre III è un cantiere aperto. […] Fra i tanti gilet gialli della vigilanza non c’è aria di rivolta. Piuttosto, una pacata rassegnazione. Forse è anche il sole cocente che improvvisamente batte su Parigi. Le tribune, già montate per la cerimonia di inaugurazione, sono sospese sul fiume, affacciate verso la Tour Eiffel. […] Dall’alto si vedono i due pontili che aspettano gli atleti con il sogno di una medaglia olimpica al termine dei 1.500 metri di nuoto, quaranta chilometri di ciclismo e dieci chilometri di corsa.

emmanuel macron alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi

Il giorno del tuffo nella Senna è arrivato, ma a qualche ora dal battesimo nel fiume l’incertezza è totale[…] appuntamento alle quattro per analizzare gli ultimi prelievi negli uffici della federazione triathlon, un gabbiotto nascosto sotto gli alberi che ieri pomeriggio era vuoto. […] È una suspense che ha un suo valore politico. Per bonificare la Senna, il più romantico dei fiumi, il governo ha investito 1,4 miliardi di euro. Dovrebbe essere una delle più importanti «eredità» di queste Olimpiadi: permettere ai parigini di avere zone balneabili dall’estate prossima.

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

Vedere per credere. Certo, la sindaca e il prefetto si sono fatti un bagno simbolo due settimane fa, per andare contro gli scettici. Si è poi scoperto che i valori sulla contaminazione batterica non erano ottimali quel giorno. Intanto Emmanuel Macron ci ha ripensato, e per ora la foto di lui nel fiume non c’è stata. Nel frattempo, è arrivato il diluvio universale sulla cerimonia di inaugurazione. In due giorni è caduto «l’equivalente di due settimane di pioggia in un normale luglio a Parigi», dicono gli esperti di Meteo France. E la pioggia è l’unica cosa che non doveva accadere. Non solo per lo show olimpico ma anche per garantire la qualità dell’acqua. Che infatti è di nuovo peggiorata.

emmanuel macron thomas bach parigi 2024

Ieri sono stati di nuovo annullati gli allenamenti nel fiume, dopo che era già successo domenica.

«Siamo fiduciosi», continua a promettere il direttore del comitato organizzativo di Parigi 2024, Etienne Thobois. Se l’ottimismo sarà smentito dai prelievi, la gara potrebbe essere posticipata o trasformata in duathlon, eliminando quindi la parte di nuoto nella competizione. «Non nuoto così tanto tutto l’anno solo per pedalare e correre nel giorno tanto atteso», commenta la triatleta americana Taylor Spivey. […]

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

Per le gare di dieci chilometri in acque libere c’è un po’ più di tempo: sono previste l’8 e il 9 agosto. «È una location difficile, che non abbiamo mai provato», commenta il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri. Alcuni triatleti avevano partecipato alla gara di prova organizzata nell’agosto dell’anno scorso. «È stato fatto molto lavoro sulla Senna e sono fiducioso che tutto andrà bene», insiste il francese Léo Bergère. […]

