La prima domanda è la più scontata ma anche la più difficile: perché […] ragazzi di talento, […] arricchiti da contratti a sei zeri, osannati e invidiati dal popolo, giochino a carte con il destino, facendo all-in della propria carriera. In attesa che siano i processi ad accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti, dall’inchiesta di Torino emergono due elementi. Uno: […] Sarebbe un vizio diffuso, coinvolgerebbe almeno una decina di professionist […]

Due: l’inchiesta è penetrata rapidamente a Coverciano, nel tempio che custodisce i valori del calcio italiano e che forma le generazioni. Non c’è bisogno di scomodare il 1980 e gli arresti sul campo per il Totonero: la polizia giudiziaria a casa della Nazionale evoca il 2012, quando Criscito e Bonucci furono indagati mentre erano in ritiro per gli Europei. Il primo dopo la perquisizione della stanza fu rimandato a casa (per lui fu poi disposta l’archiviazione). Bonucci il torneo invece lo giocò, e in giudizio venne prosciolto.

Se dall’indagine di Cremona, partita nel 2011, non abbiamo imparato nulla, il nuovo scandalo ne sembra la coda lunga, anche se non include ora ipotesi di match truccati. […] torniamo alla domanda di partenza: perché? Il senso di impunità, una condizione patologica, l’incoscienza, la noia, la facilità con cui si può cadere in tentazione persino durante una partita, con lo smartphone? Suona drammaticamente profetica la recente lezione di Guardiola a Cuneo: il talento non si allena al cellulare.

