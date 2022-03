30 mar 2022 13:45

C'È UNA CLASSIFICA IN CUI LA JUVE È PRIMA: QUELLA DELLE COMMISSIONI SGANCIATE AI PROCURATORI - GLI AGENTI DEI GIOCATORI SONO CICLICAMENTE ADDITATI COME UNO DEI MALI DEL CALCIO MA INTANTO CONTINUANO A INTASCARSI UN SACCO DI SOLDI (IN TOTALE 173 MILIONI): I BIANCONERI HANNO VERSATO 28,9 MILIONI NEL 2021, L’INTER 27,5, LA ROMA È AL TERZO POSTO CON 25,9 MILIONI - PROPRIO I GIALLOROSSI NELL'ACQUISTO DI ABRAHAM HANNO SPERIMENTATO UN NUOVO METODO DI PAGAMENTO...