L'EMPOLI GODE CON UN SUPER SEGHETTI - I TOSCANI BATTONO 2-1 IL TORINO E PASSANO AGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA - L'EROE DELLA SERATA È IL PORTIERE 19ENNE JACOPO SEGHETTI, AL DEBUTTO IN PRIMA SQUADRA, CHE COMPIE DUE INTERVENTI DECISIVI SU ZAPATA E MARIPAN: "SOGNAVO UNA SERATA COSÌ, LA IMMAGINAVO MENTRE VENIVO ALLO STADIO. DEDICO QUESTA VITTORIA AI MIEI GENITORI, CHE SONO VENUTI ALLO STADIO NONOSTANTE DOMANI DEBBANO LAVORARE…"

1. VOLA ANCHE L’EMPOLI 2, BATTUTO IL TORINO IN COPPA ITALIA: LA CANTERA È DECISIVA, SUPER IL TOSCANO SEGHETTI

Estratto dell'articolo di Paolo Nencioni per www.iltirreno.it

torino empoli foto lapresse 2

Vola anche l’Empoli 2, vola agli ottavi di finale di Coppa Italia e si regala un altro derby con la Fiorentina grazie a una fantastica vittoria sul campo del Torino capolista della Serie A e finora imbattuto. Imbattuti invece rimangono gli azzurri che trovano nella cantera risorse impensabili alla vigilia.

[…] D’Aversa […]ne cambia addirittura 10 su 11 rispetto a Cagliari, ma è come se questi fossero titolari da sempre. Tosto, Konate, Marianucci, Ekong, il giovane portiere Jacopo Seghetti, 19 anni nato a San Miniato, che alla fine sarà un po’ l’eroe della serata con due interventi decisivi su Zapata e Maripan. Ne sentiremo riparlare in futuro.

L’Empoli la sblocca alla mezz’ora grazie a un tacco di Konate a centrocampo che innesca Haas, chioccia del gruppo insieme a Henderson. Lo svizzero rimette al centro ed Ekong anticipa di testa l’ex Walukiewicz per l’1-0.

jacopo seghetti foto lapresse 4

[…] Poi tocca a un altro ex come Ricci che rianima il centrocampo granata, ma serve una spizzata involontaria della difesa azzurra per mettere la palla dell’1-1 sulla testa di Che Adams al 73’, dopo che al 64’ Zapata si era mangiato un gol già fatto. […] L’Empoli attacca negli ultimi minuti come se fosse in svantaggio, batte le punizioni senza perdere tempo e sull’ultimo calcio d’angolo Marianucci rimette al centro per l’esterno di Haas che è finalmente tornato a casa e può esultare dopo il grave infortunio di tre anni fa e un anno di purgatorio in Svizzera. Seghetti completa l’opera col già citato miracolo su Maripan […]

2. EMPOLI, SEGHETTI: "SOGNAVO UN DEBUTTO COSÌ"

Da www.sportmediaset.mediaset.it

jacopo seghetti

“Debuttare così è ancora meglio, è un sogno. Non ho parole in più per questo successo. Inizialmente giochi le palle più facili per prendere fiducia ma poi ho aumentato nel finale. Sognavo una notte del genere, la immaginavo mentre venivo allo stadio. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che sono venuti allo stadio nonostante domani debbano lavorare. La dedico anche a tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo”. Così il baby portiere dell'Empoli, Jacopo Seghetti, a SportMediaset dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Torino.

jacopo seghetti foto lapresse 2 torino empoli foto lapresse 1 jacopo seghetti foto lapresse 1 jacopo seghetti foto lapresse 3