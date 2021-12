L'EUROPA LEAGUE È LA NUOVA CHAMPIONS! - TRA LE RETROCESSE NEL TORNEO MINORE CI SONO IL BARCELLONA DI XAVI, CHE STA GESTENDO LA FINE DI UN CICLO, IL BORUSSIA DORTMUND DEL FENOMENO HAALAND E IL SOLITO SIVIGLIA, CHE DAL 2006 HA VINTO IL TROFEO SEI VOLTE - IN CASA BARÇA INTANTO È IL CAOS: DE JONG ACCUSATO DI GIOCARE "CON 50 KG DI PATATE SULLE SPALLE", MENTRE LENGLET È STATO BECCATO A RIDERE CON LEWANDOWSKI DOPO L'ELIMINAZIONE…

1 - BUFERA SU DE JONG: “GIOCA CON 50 KG DI PATATE SULLE SPALLE”

Il Barcellona saluta gli ottavi di finale di Champions League. I blaugrana sono stati sconfitti 3-0 dal Bayern Monaco (Muller, Sané e Musiala in gol) e contemporaneamente il Benfica ha battuto la Dinamo Kiev, facendo scivolare la squadra di Xavi al terzo posto che equivale all'Europa League.

Tra i giocatori più criticati il leader del centrocampo blaugrana, Frenkie De Jong. “Gioca a calcio come se avesse 50 kg di patate sulla schiena” ha commentato l’ex difensore orange Ron Vlaar.

“Penso che in questo momento sia totalmente fuori luogo, potrebbe giocare diversamente in una squadra come il Bayern”.

Il nuovo tecnico del Barça, nel post partita, ha provato a rincuorare la squadra così: “Ci hanno sottomesso. È la dura realtà. Ho detto ai giocatori che inizia una nuova era, che dobbiamo pretendere di più da noi stessi e che questa sfida deve essere un punto di svolta per lavorare insieme e cambiare certe dinamiche”.

2 - BARCELLONA, FURIA DEI TIFOSI SU LENGLET: "VERGOGNA, DEVONO CACCIARLO SUBITO"

Il difensore del Barcellona Clément Lenglet è stato il protagonista dell'immagine più controversa della partita di Champions League contro il Bayern Monaco, finita 3-0 in favore dei tedeschi e costata una clamorosa retrocessione in Europa League al club blaugrana.

Lenglet, al termine della gara, è stato ripreso mentre rideva e scherzava con Lewandowski, mentre i suoi compagni si disperavano in campo. I tifosi non hanno preso bene il gesto del difensore, ricoprendolo di insulti sui social: "Sei senza vergogna, quella maglia rappresenta milioni di tifosi", "Deve andarsene immediatamente", "Gavi piangendo in mezzo al campo mentre Lenglet sta letteralmente ridendo. Cacciatelo", "Giocatori come lui vanno venduti se il Barcellona vuole rialzarsi", "Non voglio mai più vedere questo calciatore con la maglia del Barcellona".

Non è la prima volta che un giocatore viene ripreso in una situazione simile. A maggio 2021 fu Hazard a indignare i tifosi del Real Madrid per essere stato fotografato mentre scherzava con i suoi ex compagni del Chelsea, subito dopo essere stato eliminato in semifinale di Champions League.

Le scuse di Lenglet

Il difensore, con un post sui social, si è subito scusato con i tifosi per il gesto, che sarebbe stato interpretato male: "Voglio mandare un messaggio alla tifoseria culé. In primis la mia tristezza per il risultato di ieri, questo club merita solamente il meglio e noi non siamo riusciti a garantirlo. Inoltre, vorrei spiegare la mia immagine dove sorrido con Lewandowski per una cosa che era appena successa.

È stata una reazione che non rispecchia in nessun modo i miei sentimenti per questo risultato. I miei valori non possono essere messi in discussione e chiunque mi conosca sa perfettamente quanto amore provo per il mio lavoro, per il Barcellona, e specialmente per i suoi tifosi. Non avrei mai avuto una reazione così per qualcosa che da ieri ci reca così tanto dolore. Oggi siamo molto tristi ma abbiamo una missione: far tornare il Barcellona dove merita."

