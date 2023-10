13 ott 2023 12:10

L'EX CALCIATORE BRASILIANO CAFU PENSA DI FARE CAUSA ALLA ROMA E A QATAR AIRWAYS! - LA CONVOCAZIONE PER UN ULTIMO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE È FISSATO PER IL 17 NOVEMBRE. ALTRIMENTI L’EX TERZINO CHIEDERA’ UN RISARCIMENTO DI 11,8 MILIONI PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI IMMAGINE. I FATTI RISALGONO AL 2019, QUANDO L’EX CAMPIONE DEL MONDO DIEDE IL SUO OK A DIVENTARE IL TESTIMONIAL DEL CLUB…