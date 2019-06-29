(ANSA) - Finisce il sogno delle azzurre ai Mondiali femminili di calcio. L'Italia di Milena Bertolini si ferma ai quarti battuta dall'Olanda 2-0 (0-0): grazie alle reti di Miedema (25' st) e van der Gragt (35' st), le olandesi volano in semifinale.
E' FINITA LA FAVOLA DELLE AZZURRE: LA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE PERDE 2 A 0 CONTRO L’OLANDA NEI QUARTI DI FINALE E SALUTA IL MONDIALE - A SEGNO MIEDEMA E VAN DER GRAGT-
(ANSA) - Finisce il sogno delle azzurre ai Mondiali femminili di calcio. L'Italia di Milena Bertolini si ferma ai quarti battuta dall'Olanda 2-0 (0-0): grazie alle reti di Miedema (25' st) e van der Gragt (35' st), le olandesi volano in semifinale.
GLI ANNI OTTANTA SONO FINITI MA L’ECCITAZIONE COLLETTIVA PER SABRINA SALERNO, NO - IL SUO PROFILO INSTAGRAM E’ UNA GIOIOSA SAGRA DELLE PROVOLE CHE MANDA IN ESTASI I SUOI FOLLOWER: “POTRESTI ESSERE MIA MADRE MA SEI UNA GNOCCA ASSURDA”, “TI SBATTEREI COME UN’ONDA SULLO SCOGLIO” - BARBARA COSTA: “CON LE SUE CANZONCINE DISCO-POP HA VENDUTO 20 MILIONI DI DISCHI. È STATA TRA LE PRIME A CANTARE A MOSCA QUANDO IL MURO ERA ANCORA IN PIEDI E IN SPAGNA HANNO...” - FOTOGALLERY BOMBASTICA (I DEBOLI DI CUORE SI TENGANO LONTANI)
IL “FOGLIO” CUCINA UN RITRATTONE AL FIELE DI TOMASO MONTANARI - “AGITPROP GRILLINO, E’ UNO CHE SI PIACE DA MORIRE. CHI L'HA CONOSCIUTO AL LICEO RACCONTA CHE È RIMASTO LO STESSO ATTACCABRIGHE DI UN TEMPO - PER LUI A FIRENZE TUTTI SI PROSTITUISCONO PER QUALCOSA. DALL'ODIATO MATTEO RENZI AL CARDINALE GIUSEPPE BETORI. LANCIA PROGETTI CHE NON TROVANO CONSISTENZA, APPOGGIA CANDIDATI DISASTROSI E BLATERA IN CONTINUAZIONE DI COSTITUZIONE DIMOSTRANDO DI NON CONOSCERNE LE FONDAMENTA”
I SELFIE? SONO UN AFFARE – DALLE LOCATION TURISTICHE ALLE FOTOCAMERE, LA MANIA NARCISISTICA DI FARSI AUTOSCATTI GENERA UN INDOTTO MILIONARIO – I “PACCHETTI” PER FACILITARE I TURISTI A CONDIVIDERLI SUI SOCIAL E L’ADATTAMENTO DELLE CITTÀ. COME A LIVORNO, DOVE È SPUNTATA UNA STATUA DEDICATA A BUD SPENCER CHE SECONDO L’EX SINDACO NOGARIN “È PENSATA APPOSTA PER I SELFIE…” – VIDEO
NON SI IMPROVVISA NULLA, NEANCHE IL PORNO - IN COLOMBIA APRE “L’UNIVERSITÀ” PER CHI SOGNA DI ENTRARE NEL MONDO DELL'HARD - L’INIZIATIVA È STATA DELL’ATTRICE COLOMBIANA AMARANTA HANK (IL CUI VERO NOME È ALEJANDRA OMANA RUIZ), CHE HA VOLUTO METTERE IN PIEDI UN'ACCADEMIA DEDICATA - NEL PIANO DI STUDI CI SONO LEZIONI ECONOMICHE MA ANCHE CORSI CHE TOCCANO ARGOMENTI PIÙ SENSIBILI, COME IL MASCHILISMO SUL SET…
SORELLE D’ITALIA, L’ITALIA VI AMA – FINISCE TRA LE LACRIME L’AVVENTURA DELLE AZZURRE, IL CT BERTOLINI: “IL CALCIO FEMMINILE SARA’ DIVERSO. QUESTE RAGAZZE SI MERITANO IL PROFESSIONISMO” – LA PORTIERONA LAURA GIULIANI E LA BATTUTA "ALLA BALOTELLI" ALL’OLANDESE MIEDEMA CHE LE SEGNA SEMPRE: "WHY ALWAYS ME?" - DA CRISTIANA CAPOTONDI A PAOLA TURCI DA FIORELLO A SOFIA GOGGIA E AL CT MANCINI, TUTTI I POST PER LE RAGAZZE MONDIALI – VIDEO
CAFONALINO – ENRICO VANZINA MATTATORE ALLA PRESENTAZIONE DEL PRIMO ROMANZO DI ANDREA PURGATORI, “QUATTRO PICCOLE OSTRICHE”, CON FIORENZA SARZANINI CHE CI TIENE A PRECISARE: “È UN ROMANZO, MA DI CRONACA” – PAOLO MIELI INCRAVATTATISSIMO NONOSTANTE L’AFA, VALSECCHI SCAMICIATO. E POI IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO, GIUSEPPE DI PIAZZA, BRUNO E ANNALISA MANFELLOTTO…
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''
VI SEMBRANO STRANI VEGANI E VEGETARIANI? NON AVETE IDEA DELLA QUANTITÀ DI DIETE STRANE IN GRADO DI FAR IMPALLIDIRE PERFINO I FRUTTARIANI – CHI SEGUE LA PALEODIETA SI NUTRE SOLO DI CIBI REPERIBILI IN AGRICOLTURA, CHI ADORA LA DIETA ALCALINA ASSUME CIBI CHE SPINGANO IL PH DEL CORPO, C'E' CHI INGURGITA SOLO ROBA VIOLA – E SE LE STAR SI INGOZZANO DI OMOGENEIZZATI, SAPPIATE CHE C’È ANCHE LA CUCINA GAY…