E' FINITA LA FAVOLA DELLE AZZURRE: LA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE PERDE 2 A 0 CONTRO L’OLANDA NEI QUARTI DI FINALE E SALUTA IL MONDIALE - A SEGNO MIEDEMA E VAN DER GRAGT

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ITALIA OLANDA ITALIA OLANDA

(ANSA) - Finisce il sogno delle azzurre ai Mondiali femminili di calcio. L'Italia di Milena Bertolini si ferma ai quarti battuta dall'Olanda 2-0 (0-0): grazie alle reti di Miedema (25' st) e van der Gragt (35' st), le olandesi volano in semifinale. 

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