14 mar 2022 11:16

L'INTER IN CRISI SI SALVA LE CHIAPPE SOLO CON L'AIUTINO - SCONCERTI (CHE GLISSA SUL RIGORE GIGANTESCO NON DATO AL TORINO): "LA SQUADRA DI INZAGHI RESTA CHIUSA BRUSCAMENTE IN UN GRIGIO INASPETTATO PER LA SUA INSISTENZA. SI STACCA QUASI SFINITA DA QUESTO GIOCO IN CUI NON TROVA PIÙ LA VECCHIA LEGGEREZZA. COMINCIA UN FINALE DI RINCORSA. TUTTO È POSSIBILE, ANCHE CHE VINCA, MA È UNA VISIONE ROVESCIATA RISPETTO A UN MESE FA. MOLTO IMPORTANTE IL SUCCESSO DEL NAPOLI E DI OSIMHEN…"