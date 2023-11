L'INTER È TORNATA TRA LE "BIG" D'EUROPA - I NERAZZURRI BATTONO IL SALISBURGO GRAZIE AL RIGORE DI LAUTARO ALL'85ESIMO E STRAPPANO IL PASS PER GLI OTTAVI DI CHAMPIONS - UNA PARTITA PIU' COMPLICATA DEL PREVISTO PER SIMONE INZAGHI, CHE OPTA PER IL TURNOVER E LA SBLOCCA GRAZIE AI CAMBI (ASLLANI, BARELLA E MARTINEZ) - L'INTER È ANCHE LA PRIMA ITALIANA A QUALIFICARSI PER IL MONDIALE PER CLUB DEL 2025: L'ALTRA SARÀ UNA TRA MILAN, NAPOLI E JUVE - COME FUNZIONA IL NUOVO MONDIALE E TUTTE LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE…

lautaro martinez

1. CHAMPIONS, SALISBURGO-INTER 0-1: DECIDE LAUTARO E NERAZZURRI QUALIFICATI

Estratto da www.adnkronos.it

Grazie ad un gol su calcio di rigore di Lautaro Martinez, all'85' l'Inter si impone 1-0 a Salisburgo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. I vice campioni d'Europa in carica sono ancora imbattuti in questa Champions, […] La squadra di Inzaghi aggancia la Real Sociedad, vittorioso sul Benfica, a 10 punti, entrambe qualificate. Ci sarà solo da decidere chi chiuderà al primo posto.

salisburgo inter 5

Per la gara in Austria massiccio turnover per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che dà una chance dal 1' a Bisseck nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni. Sugli esterni in campo Darmian e Carlos Augusto, stesso discorso per Barella che lascia il posto a Frattesi. Davanti gioca Sanchez in coppia con Thuram, […] Partita bloccata alla RedBull Arena, nella prima parte […]

marcus thuram

Nella ripresa il Salisburgo non affonda e l'Inter sale di tono. Al 77' Tiro dal limite di Asllani con Schlager che con qualche difficoltà evita la rete in due tempi. Nel finale Inter vicinissima al gol all'82'. Gran cross dalla sinistra di Bastoni, su cui svetta perfettamente Lautaro Martinez ma il pallone finisce sulla traversa. Il gol vittoria arriva all'85'. Calcio di rigore netto per un fallo di mano di Bidstrup. Sul dischetto va Lautaro che spiazza Schlager […]

simone inzaghi alexis sanchez hakan calhanoglu

MONDIALE PER CLUB, L’INTER CI SARÀ. NAPOLI, JUVE E MILAN? LA SITUAZIONE

Estratto da www.corrieredellosport.it

Non solo l’ultima squadra italiana ad aver giocato una finale di Champions, ma anche la prima a conquistare un pass per il nuovo Mondiale per club studiato dalla Fifa. Traguardi che testimoniano sempre più la caratura internazionale raggiunta dall’Inter di Simone Inzaghi, arrivata a questo punto grazie alle prestazioni continentali dell’ultimo quadriennio, […] In base ai risultati ottenuti nell’attuale Champions e nelle tre edizioni precedenti, le altre compagini italiane a sperare in un posto nel torneo Fifa sono Milan, Napoli e Juve, […]

MONDIALE 2025, TORNEO EXTRA LARGE

salisburgo inter 4

La prima edizione del nuovo Mondiale per club si disputerà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti, con 32 squadre che verranno divise in otto gruppi da quattro […] Ogni Paese può portare al massimo due club, a meno che più squadre della stessa nazione non si impongano nella competizione continentale a cui appartengono come successo per esempio con il dominio verdeoro in Libertadores. L’Europa avrà diritto in tutto a 12 posti, di cui 8 da assegnare tramite il ranking Uefa dell'ultimo quadriennio e 4 riservati alle vincenti delle ultime quattro edizioni della Champions.

salisburgo inter 3

Di conseguenza Chelsea, Real Madrid e Manchester City hanno già un posto garantito, in attesa di scoprire chi alzerà il trofeo nella prossima finale a Wembley. Andando fuori dai confini europei, per lo stesso motivo hanno un biglietto in tasca anche le ultime tre brasiliane vincitrici della Copa Libertadores (Palmeiras, Flamengo e Fluminense). A queste squadre si aggiungeranno altre tre compagini dal Sud America, quattro da Asia (fin qui Al-Hilal e Urawa Reds), Africa (Al-Ahly e Wydad Casablanca) e Nord America (Monterrey, Seattle Sounders e Lèon), oltre a uno slot a testa riservato alla realtà ospitante e all’Oceania. Il torneo avrà cadenza quadriennale […]

lautaro martinez salisburgo inter 1 salisburgo inter 2