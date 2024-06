IL 'MADE IN ITALY' FA FLOP A EURO2024 - SOLO 7 DEI 61 GOL SEGNATI NELLE PRIME 24 PARTITE PORTANO LA FIRMA DI CALCIATORI CHE GIOCANO IN ITALIA - IL PIÙ SFIGATO DI TUTTI È LUKAKU, CHE NELLE DUE PARTITE GIOCATE FIN'ORA SI È VISTO ANNULLARE DAL VAR TRE RETI. LEAO È STATO DOVRÀ SALTARE L'ULTIMA PARTITA DEL GIRONE PERCHE' È STATO AMMONITO DUE VOLTE PER SIMULAZIONE. PEGGIO VLAHOVIC E KVARATSKHELIA: AGLI EUROPEI SONO DUE FANTASMI - MA ALMENO LORO GIOCANO: MOLTISSIMI "TOP PLAYER" (O PRESUNTI TALI) DELLA SERIE A FANNO PANCHINA IN NAZIONALE…

Effetto domino. La Nazionale di Luciano Spalletti è già con le spalle al muro e finora sono rimaste a guardare con altrettanto impaccio anche le stelle cadenti della Serie A, recitando da pallide controfigure nella fase iniziale degli Europei in Germania.

I numeri parlano chiaro, tirando le somme al secondo giro di boa dei 6 gironi di qualificazione. Nelle prime 24 partite del torneo sono stati infatti segnati 61 gol e appena 7 (poco più dell'11 per 100 del totale) portano la firma in calce di protagonisti nel nostro campionato. Ma entrando nel dettaglio la statistica si fa addirittura peggiore, visto che quasi la metà del magro bottino realizzativo "Made in Italy" è concentrato nella sfida tra gli azzurri e l'Albania, in cui oltre ad Alessandro Bastoni e Nicolò Barella è entrato nel tabellino pure il fantasista del Sassuolo, Nedim Bajrami.

Nei restanti 2070' di gioco delle altre partite […] hanno infatti trovato il modo di esultare solo lo svizzero del Bologna Michel Aebischer, il rumeno dell'Empoli Razvan Marin, il serbo del Milan Luka Jovic e l'austriaco dell'Inter Marko Arnautovic, quest'ultimo su calcio di rigore. […]

[…] Il premio Oscar alla sfortuna se l'è preso suo malgrado Romelu Lukaku, che […] nelle due partite giocate per adesso contro Slovacchia e Romania si è visto annullare addirittura dal Var tre reti […] Deve invece prendersela solo con sé stesso il milanista Leao, che in una gara e mezza ha collezionato due umilianti cartellini gialli per altrettante simulazioni e dovrà saltare la terza sfida […] contro la Georgia. Lui avrà la possibilità di rifarsi, almeno. I polacchi Szczesny, Zielinski e Zalewski si sono invece conquistati il malinconico record di primi eliminati del torneo nello spazio di soli 180': due ko e valigie già pronte.

Ma la lista delle note dolenti è molto più lunga, per i deludenti rappresentanti della Serie A. Gli olandesi ce l'hanno con Denzel Dumfries, che nella sfida contro la Francia passeggiava a due metri dalla linea di porta avversaria e ha fatto annullare per fuorigioco il gol della probabile vittoria (e qualificazione anticipata) segnato dal compagno Xavi Simmons. Poca gloria sempre nelle file degli Oranje per Joshua Zirkzee, che a Bologna ha fatto sfracelli e in Germania è un panchinaro fisso. Destino simile a quello di Pavard […], Pasalic, De Ketelaere e Djmsiti […]

Il gioco in Germania è ancora più duro e pure le pressioni possono fare dei brutti scherzi. Ne sa qualcosa Khvicha Kvaratskhelia, approdato agli Europei con tutto il peso sulle spalle della sua Georgia, per la prima volta qualificata alle fase finali del torneo. […]

Avvio deludente e senza reti pure per lo juventino Dusan Vlahovic, uno dei cannonieri più prolifici del nostro campionato, ma finora mai davvero incisivo con la sua Serbia. […] Delle due l'una: la Serie A è meno allenante o si sta dimostrando di un livello inferiore. A quasi metà strada il bilancio è decisamente in rosso. Ma il tempo per rimediare c'è e il terzo "giro" è cominciato già meglio, con il gol tutto bolognese della Svizzera alla Germania: assist di Freuler e stoccata di Ndoye. Chissà che non sia di buon auspicio pure per gli azzurri contro la Croazia.

