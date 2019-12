5 dic 2019 17:43

'NA VITA IN TUTA – AL MAXXI TOTTI, SIMONE INZAGHI, MALAGO’ PER IL LIBRO DI CARLO CANCELLIERI, EX COLLABORATORE DI MANCINI, ALLENATORE E ‘UOMO OMBRA’ DEL MONDO DEL CALCIO – SHOW DI TOTTI CHE LO HA INVITATO A SMETTERLA DI INSEGUIRE RAGAZZE DI 20 ANNI: “A CA’ UNA VENTENNE NON VUOLE PASSARE LE SERATE SUL DIVANO A VEDERE LE SERIE TELEVISIVE…” - NEL PARTERRE ANCHE 'NONNA PINA' CANCELLIERI: E’ SOLO UN’OMONIMIA O E’ UN PARENTE STRETTO?