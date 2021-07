7 lug 2021 16:32

L'ULTIMO MIRACOLO DI RAIOLA – L'ORMAI EX CALCIATORE MARIO BALOTELLI È VICINO AL TRASFERIMENTO ALL’ADANA DEMIRSPOR, SQUADRA NEOPROMOSSA DELLA “SUPERLIG” TURCA – IL PRESIDENTE DEL CLUB: “LA TRATTATIVA CON MARIO BALOTELLI È ALL’85% COMPLETA. VUOLE VENIRE QUI PER ANDARE AL MONDIALE” - DOPO IL FALLIMENTO IN SERIE B CON IL MONZA, BASTERÀ UN ANNO IN TURCHIA PER TORNARE A GIOCARE UNA RASSEGNA INTERNAZIONALE?