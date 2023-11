L'UNICA GIOIA PER LA FERRARI DI QUESTI TEMPI - TRE DELLE QUATTRO PERSONE ARRESTATE PER AVER PORTATO VIA A LECLERC UN "RICHARD MILLE" DA QUASI 2 MILIONI DI EURO, SONO STATE CONDANNATE A 10 ANNI - LA BANDA AVEVA RUBATO L'OROLOGIO DEL PILOTA MONEGASCO CON LA SCUSA DI UN SELFIE, ED È ACCUSATA DI AVER MESSO A SEGNO ALTRI COLPI IN VERSILIA: TRA LE VITTIME CI SAREBBE ANCHE UNA...

Condannati dal tribunale di Lucca i rapinatori di Charles Leclerc. Sono stati condannati in rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari, tre dei quattro arrestati nei mesi scorsi dai carabinieri per rapine di orologi di lusso in Versilia. Tra le vittime ci fu anche il pilota monegasco della Ferrari, assalito nell'aprile 2022 in zona Darsena di Viareggio. Gli rapinarono un Richard Mille cronografo di lusso personalizzato, stimato 2 milioni di euro.

IMPUTATI

Il giudice ha condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione Luciano Allinoro di 40 anni e Francesco Pinto di 20 anni; a 6 anni e 5 mesi Annamaria Nocerino, 30enne. Ci sarà un processo a parte, invece, per Davide Stefanoni, 30 anni, che ha scelto il rito ordinario. Due di loro erano accusati anche della rapina avvenuta nell'agosto 2021, a Forte dei Marmi, ai danni di una turista francese, aggredita e minacciata con una pistola da cui erano stati esplosi due colpi a salve: la donna fu privata di un orologio da 80mila euro. Imputati pure di una rapina fallita con strappo dell'orologio a un lucchese nell'aprile 2022 […]

LA DINAMICA— I rapinatori hanno finto di essere tifosi della Ferrari e con la scusa di un selfie avevano sfilato il Richard Mille dal polso del pilota, per poi dileguarsi. Mentre i due in sella allo scooter fuggivano con l'orologio, gli altri due in auto si erano messi in mezzo per evitare che Leclerc li inseguisse. A luglio di quell'anno, poi, l'esemplare da 2 milioni di euro venne ritrovato in Spagna. […] Nelle perquisizioni domiciliari erano stati sequestrati, a casa di uno degli indagati, due orologi di pregio di provenienza ingiustificata, oltre a 23mila euro in contanti.

