L'UNICO MODO PER FERMARE ERLING HAALAND È IMPEDIRGLI DI GIOCARE! - UNO SVALVOLONE INGLESE HA UTLIZZATO IL PORTALE CHE SERVE AI CITTADINI PER FARE PETIZIONI AL GOVERNO PER CHIEDERE DI ESCLUDERE L'ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY DALLE COMPETIZIONI NAZIONALI: " È UN ROBOT, NON UN UMANO" - LA PETIZIONE HA RACCOLTO DUE MILIONI DI FIRME, MA È STATA RITIRATA: SE FOSSE PASSATA, IL PARLAMENTO INGLESE SAREBBE STATO COSTRETTO A DIBATTERLA DAVVERO...

Francesco Cavallini per www.ilposticipo.it

Come si ferma Erling Braut Haaland? Ci hanno provato in tanti, finora non ci è praticamente riuscito nessuno. Da quando si è messo in mostra con la maglia dell'RB Salisburgo, il norvegese ha segnato a ripetizione in ogni competizione. E anche volendo escludere dal computo la Champions League, in cui ha numeri che fanno impallidire Messi, Ronaldo, Lewandowski e compagnia bella, basterebbe dedicarsi ai tornei nazionali.

Grappoli di reti, prima nel campionato austriaco, poi in Bundesliga una volta che se l'è aggiudicato il Borussia Dortmund e ora in Premier League, alla corte di Pep Guardiola con la maglia del Manchester City. E visto che sembra impossibile impedirgli di segnare, forse è il caso...di impedirgli di giocare.

Questa, più o meno, l'idea che sta dietro una petizione lanciata da qualche buontempone. Come spiega RTL, qualcuno ha utilizzato il portale che serve ai cittadini britannici per fare petizioni al governo di Sua Maestà per fare una proposta che farà piacere a tutti, tranne che ai tifosi dei Citizens: escludere Haaland dalle competizioni calcistiche nazionali perchè...è un robot.

Un'idea tanto assurda quanto divertente, al punto che in pochissimo tempo sono arrivate due milioni di firme, roba che avrebbe costretto il Parlamento inglese a dibattere davvero la petizione, se non fosse stata già ritirata. Ma la dimostrazione che Haaland fa paura è evidente, considerando che praticamente ogni tifoso di tutte le squadre di Premier avrebbe voluto firmarla.

Ma se quella al parlamento inglese è stata cancellata, non c'è problema, è pronta la petizione bis, stavolta sul portale Change.org. Il ragionamento è sempre lo stesso, essendo il norvegese...praticamente illegale, è giusto escluderlo dalle partite di calcio. E non solo quelle della Premier League, ma in generale, tanto per fare stare più tranquilli quelli che il cyborg lo potrebbero incontrare in Europa.

Probabile che questa petizione abbia dunque anche più firme delle altre, ma purtroppo per chi vorrebbe un pallone...senza Haaland, non è previsto nessun dibattito al riguardo, anche se dovessero firmarla tutti i tifosi di tutte le altre squadre di calcio. E quindi il norvegese continuerà a giocare e a segnare. Perchè per fermarlo, forse, ci vuole...una legge ad hoc!

