575 MILIONI NON BASTANO A PALLOTTA! FRIEDKIN PRESENTA UNA NUOVA OFFERTA PER LA ROMA MA ‘JIM’ RIFIUTA. ECCO IL MOTIVO - IL MAGNATE TEXANO HA PROPOSTO 135 IN MENO DI DICEMBRE, MA IL PRESIDENTE NON ACCETTA DI USCIRE IN PAREGGIO. LA TRATTATIVA VA AVANTI. LA SVOLTA A LUGLIO DOPO L’ASSEMBLEA?

Guido D'Ubaldo per www.corrieredellosport.it

pallotta friedkin

Dan Friedkin si riavvicina alla Roma, ma per ora incassa il no di Pallotta. Il magnate texano, dopo aver interrotto le trattative in seguito alle devastanti conseguenze della pandemia, è tornato alla carica per l’acquisto del club giallorosso. Secondo fonti vicine ad ambienti bancari e alla società, la sua nuova offerta, presentata al presidente della Roma, è stata di 575 milioni, 135 in meno di quella di 710 milioni per la quale i due imprenditori americani si erano stretti la mano il 29 dicembre scorso. Pallotta a queste cifre non è orientato ad accettare.

pallotta friedkin

Con l’offerta precedente il bostoniano avrebbe portato a casa una plusvalenza di quasi cento milioni, in questo modo andrebbe più o meno a pari, a fronte degli investimenti che ha fatto in questi anni con i suoi soci. Friedkin è arrivato alla cifra di 575 milioni attraverso l’enterprise value, la valutazione complessiva che tiene conto dei debiti e anche della possibilità di investire subito 85 milioni per trattenere i giocatori più importanti del club.

Al momento Pallotta ha detto no, ma sembra che la trattativa vada avanti e sarà fondamentale aspettare l’assemblea per l’approvazione della semestrale il 29 giugno, per arrivare a una possibile nuova valutazione.

pallotta cessioni

Questo conferma che Friedkin non ha mai smesso di pensare di prendere la Roma. Non possiamo escludere che le parti continuino a parlare, ma l’offerta per ora non mette d’accordo i due imprenditori.

pallotta pallotta FRIEDKIN DAN FRIEDKIN dan friedkin 3 friedkin dan friedkin 4 pallotta (1)