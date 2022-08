“PAPÀ, SE NON TROVO I SOLDI SUL CONTO TRA CINQUE MINUTI, SAI DOVE CAZZO SONO?” – I GENITORI DI ALBERTO SCAGNI, IL 42ENNE CHE HA UCCISO LA SORELLA A GENOVA, PUBBLICANO LA TELEFONATA DELIRANTE DEL FIGLIO PRIMA CHE SI DIRIGESSE A COMPIERE L’OMICIDIO. DA TEMPO LA MADRE CHIAMAVA LE FORZE DELL’ORDINE PER FERMARE L’UOMO MA, IN UNA DELLE ULTIME TELEFONATE, SI ERA SENTITA RISPONDERE: “SIGNO', NON FAMOLA TRAGICA…”