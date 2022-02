27 feb 2022 20:24

ABRAHAM TI SPEZIA IN DUE – PIU’ DI VENTI TIRI IN PORTA, 4 PALI E PROVEDEL PARATUTTO: LA ROMA VINCE SOLO ALL’ULTIMO SECONDO CONTRO LO SPEZIA (IN 10 DAL PRIMO TEMPO) GRAZIE A UN RIGORE DEL CENTRAVANTI INGLESE – LIGURI FURIBONDI CON L'ARBITRO. DECISIVO L’INGRESSO DI ZANIOLO FINITO NEL MIRINO DEI TIFOSI PER QUALCHE LIKE DI TROPPO SUI SOCIAL AI CALCIATORI DELLA JUVE - L'ABBRACCIO DELLO SPEZIA ALL’UCRAINO KOVALENKO… - VIDEO