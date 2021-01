25 gen 2021 13:48

ABRAMOVICH IS THE NEW ZAMPARINI – LO ZAR ROMAN LICENZIA ANCHE FRANK LAMPARD, BANDIERA DEI BLUES, REDUCE DA 5 SCONFITTE NELLE ULTIME 8 PARTITE DI CAMPIONATO. E’ IL DECIMO ALLENATORE CHE ABRAMOVICH MANDA VIA. IN POLE PER SOSTITUIRLO L'EX TECNICO DEL PSG THOMAS TUCHEL – NELL’ULTIMO MERCATO IL CHELSEA NON HA BADATO A SPESE: SONO ARRIVATI GIOCATORI COME HAVERTZ, WERNER, THIAGO SILVA, CHILWELL E ZIYECH