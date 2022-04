"UNO, DUE, TRE. IL VOLUME NELLA TESTA, È GIÀ DENTRO LA MIA FESTA" – ZANIOLO FESTEGGIA LA TRIPLETTA AL BODO CON LA CANZONE DI ELODIE – “VOLEVO GIOCARE IL DERBY MA HA AVUTO RAGIONE MOURINHO” - DALLE TELEFONATE ESTIVE ALLE ESCLUSIONI, PASSANDO PER IL CAMBIO DI RUOLO. FINO ALLA LEADERSHIP CONFLITTUALE: FARLO INFURIARE PER SFRUTTARNE LA RABBIA NELLA PARTITA PIÙ IMPORTANTE – IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO TOTTI E A 60 METRI NOEMI BOCCHI CON LA SOLITA GALLERIA DI FACCINE, SMORFIE E BOCCUCCE A CULO DI GALLINA: FOTO BY MEZZELANI