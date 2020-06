ADRIA TOUR? NO, CORONA TOUR! DOPO DIMITROV E CORIC, POSITIVO ANCHE IL PREPARATORE DI DJOKOVIC - IL TORNEO ORGANIZZATO DA NOLE SOTTO ACCUSA. SI È SVOLTO A PORTE APERTE E CON NUMEROSE INIZIATIVE COLLATERALI (PARTITA DI BASKET E SERATA IN DISCOTECA). PESANTI LE ACCUSE DEGLI ALTRI TENNISTI. KYRGIOS: “SUCCEDE QUANDO NON SI RISPETTANO I PROTOCOLLI. QUESTO NON È UNO SCHERZO” – VIDEO

El mundo entero sufriendo por la pandemia y mientras tanto en Serbia después del torneo de exhibición, fiesta con Djokovic, Thiem, Zverev, Dimitrov, Krajinovic é Lajovic por suerte no estaba @NickKyrgios pic.twitter.com/tYdbACzQW7 — Zubi_GrandSlam ?? (@ZubiTennis) June 15, 2020

Marco Calabresi per corriere.it

Qualcuno, sui social, ironizzando ma neanche troppo, lo ha già ribattezzato Corona Tour. Dopo Grigor Dimitrov, anche il croato Borna Coric è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto direttamente il 23enne di Zagabria, che a Zara aveva tra l’altro giocato proprio contro Dimitrov: «Volevo informarvi che sono risultato positivo al COVID-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia venuto a contatto con me negli ultimi giorni si sottoponga al test!

Sono davvero dispiaciuto per i danni che potrei aver causato. Mi sento bene e non ho sintomi. Rimanete al sicuro e in salute», ha scritto Coric sui social. Un annuncio che segnala ancora una volta i problemi dello sport in Serbia in relazione al Covid. E’ di oggi la notizia che cinque giocatori della Stella Rossa di Belgrado sono risultati positivi al coronavirus dopo aver giocato il 10 giugno una partita contro il Partizan, di fronte a 16 mila spettatori.

E secondo i media serbi, altri due protagonisti dell’Adria Tour, organizzato da Novak Djokovic (tramite il fratello Djordje) e giocato a porte aperte (si sono fin qui disputate due tappe, a Belgrado e Zara) avrebbero avuto lo stesso esito dal test: Kristijan Groh, allenatore che fa parte del team di Dimitrov, e Marco Panichi, preparatore atletico italiano di Djokovic. E Nole? A quanto pare sarebbe rientrato subito a Belgrado per sottoporsi agli esami, senza svolgerli direttamente a Zara.

Dimitrov, Coric, Djokovic e altri protagonisti dell’Adria Tour, nei giorni del torneo, hanno preso parte alle iniziative collaterali, tra cui un incontro con i bambini di Zara, una partita di basket (in cui Dimitrov ha giocato con Djokovic) e una serata in discoteca che ha fatto molto discutere. L’organizzazione dell’Adria Tour ha consigliato a tutti coloro che si sono trovati a distanza ravvicinata con Dimitrov (e ancora non avevano appreso della positività di Coric) di autoisolarsi per 14 giorni. La positività di Dimitrov e Coric ha scatenato diverse reazioni negli altri tennisti non impegnati nell’Adria Tour. Durissima, tra queste, quella dell’australiano Nick Kyrgios: «Ecco cosa succede quando si ignorano tutti i protocolli. Questo non è uno scherzo». Scritto in maiuscolo.

