Mario Gerevini per corrriere.it

Cuore e affari. Pavel Nedved e la cantante Dara Rolins hanno acquistato per quasi un milione di euro un pezzo di terra sul Lago Maggiore. «Pascolo», «bosco ceduo» e «seminativo» recitano le carte catastali di Leggiuno (Varese), sponda lombarda. Ma è chiaro che il vicepresidente della Juventus (436 mila euro di remunerazione l’anno scorso) e l’artista slovacca, molto nota in patria, non ci faranno l’orto. Il terreno, pagato 440 euro al metro quadro, è edificabile.

I Kennedy come vicini

Dunque l’area di 1.970 mq potrebbe essere destinata a un’operazione di sviluppo immobiliare, oppure essere la base per costruire un villa, il loro buen retiro affacciato sul lago nella frazione di Arolo, poco distante, tra l’altro, dalla villa della famiglia Kennedy che fu di Eugenio Cefis, ex presidente di Eni e Montedison. Amore e fatturato si saldano poi in una società fifty-fifty dal nome altisonante che la nuova coppia ha costituito a Torino: Foxy Group.

Affari di coppia

Il primo step è del dicembre scorso quando Nedved, 50 anni compiuti il 30 agosto, e la coetanea Rolins acquistano in parti uguali il terreno (per il catasto sono in realtà cinque piccoli appezzamenti contigui). Mesi dopo, mentre tra Praga e Bratislava infuria il gossip sulla relazione non ancora pubblica tra la star della musica e il dirigente juventino (dal 2019 è separato dalla moglie e nei documenti ufficiali si dichiara «libero di stato»), nasce la società.

E la missione che si dà è ad ampio spettro, in Italia e all’estero: compravendita di titoli, concessione di finanziamenti, costruzione e gestione di immobili ma anche «gestione … dei diritti di immagine dello spettacolo e dello sport», ecc. Il «Group» nel nome fa supporre a sviluppi nell’attività e forse altri soci. Intanto il dirigente juventino e la compagna hanno conferito in Foxy Group il prezioso pezzo di terra sul Lago Maggiore. E non è terra qualsiasi: proprio lì nei prati di Leggiuno correva un bambino che poi è diventato Gigi Riva.

