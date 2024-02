26 feb 2024 18:10

AGLIO, ZANIOLO E PEPERONCINO - IL 2024 DOVEVA ESSERE L'ANNO DELLA RIPARTENZA PER L'EX ROMA, IN PRESTITO ALL'ASTON VILLA DAL GALATASARAY, MA FINORA LA SUA ESPERIENZA IN PREMIER È STATA DISASTROSA. CON IL CLUB INGLESE HA COLLEZIONATO 17 PRESENZE (SOLO 7 DA TITOLARE), UN GOL E 0 ASSIST - IL TALENTINO AZZURRO RISCHIA DI PERDERE IL TRENO PER EURO 2024 - IN ESTATE IL CLUB DI BIRMINGHAM DOVREBBE SPENDERE 22 MILIONI PER ACQUISTARLO A TITOLO DEFINITIVO, MA...