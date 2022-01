AGNELLI SI E’ BECCATO IL COVID! IL PRESIDENTE DELLA JUVENTUS, NONOSTANTE SIA REGOLARMENTE VACCINATO, È POSITIVO E NON PARTECIPERÀ ALLA SUPERCOPPA IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ SERA CONTRO L'INTER. ANCHE IL TENNISTA NICK KYRGIOS SI È CONTAGIATO E SI È RITIRATO DAL TORNEO DI SYDNEY. "SE TUTTO VA BENE, CI VEDIAMO AGLI AUSTRALIAN OPEN…”

Da gazzetta.it

andrea agnelli

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid-19 e non parteciperà alla Supercoppa in programma mercoledì sera contro l'Inter. Non ha sintomi ed è regolarmente vaccinato.

KYRGIOS POSITIVO

Nick Kyrgios è risultato positivo al Covid-19 e si è ritirato dal torneo di Sydney, ultimo appuntamento prima degli Australian Open che cominciano tra sette giorni. "Sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento in buona forma in questo momento e non ho sintomi", ha scritto in un post su Instagram il 26enne tennista australiano. "Se tutto va bene, ci vediamo agli Australian Open", ha aggiunto. Al suo posto, al torneo di Sydney, Fabio Fognini

kyrgios nick kyrgios spacca racchetta