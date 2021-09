28 set 2021 15:53

AGNELLI ALLO SPIEDO – SCONCERTI: "IL PATRON BIANCONERO HA PORTATO AL MACERO L'IDEA MILIARDARIA DELLA SUPERLEGA NONOSTANTE GLI SPONSOR CHE AVEVA. PERCHÉ LA RIPROPONE? VUOLE AGNELLI UN PRIMO VIA LIBERA? DICA COME SI RETROCEDE DALLA SUPERLEGA E COME CI SI ARRIVA. O È UN DOMINIO DI NASCITA CHE PRESCINDE DAI RISULTATI?"