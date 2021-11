AGUERO CUORE MATTO - SECONDO I MEDIA SPAGNOLI, IL “KUN” POTREBBE DOVERSI RITIRARE DAL CALCIO DOPO L’ARITMIA CHE IL 30 OTTOBRE LO AVEVA COSTRETTO AL RICOVERO IN OSPEDALE: IL QUADRO CARDIOLOGICO SAREBBE PIÙ COMPLICATO DEL PREVISTO - L’ATTACCANTE ARGENTINO DEL BARCELLONA, 33 ANNI, DOVRÀ STARE FERMO PER MINIMO 3 MESI E POI SI VEDRÀ…

(ANSA) - A Sergio 'Kun' Aguero sarebbe già stato detto che le sue condizioni cardiache potrebbero costringerlo al ritiro dal calcio.

E' quanto rivela stamani Radio Catalunya, riferendo che il quadro cardiologico dell'attaccante del Barcellona è più complicato del previsto e le risonanze e gli stress test a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi potrebbero indicare che la patologia di cui soffre è incompatibile con la pratica del calcio professionistico.

Il Barcellona aveva fatto sapere che l'argentino 33enne, arrivato la scorsa estate dal Manchester City e pochissimo impiegato per vari problemi fisici, dovrà stare fermo "minimo per tre mesi" a causa dell'aritmia cardiaca rilevata il 30 ottobre scorso durante la partita di campionato contro l'Alaves e che lo aveva costretto al ricovero in ospedale.

