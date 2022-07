AHIA! NADAL SI ARRENDE AL DOLORE: RAFA SI RITIRA DA WIMBLEDON, NIENTE SEMIFINALE CON KYRGIOS - LA LESIONE DI 7 MILLIMETRI AGLI ADDOMINALI GLI IMPEDISCE DI AFFRONTARE L'AUSTRALIANO, ADDIO AL SOGNO GRANDE SLAM – “UN PAIO DI SETTIMANE FA HO PENSATO CHE LA MIA CARRIERA FOSSE SERIAMENTE IN PERICOLO PER COLPA DEL PIEDE E ORA LE COSE SANNO ANDANDO MEGLIO, QUINDI SONO OTTIMISTA”

Federica Cocchi per gazzetta.it

Stavolta ha vinto il suo fisico martoriato dall'ennesimo infortunio. Rafa Nadal non scenderà in campo domani per l'attesissima semifinale contro Nick Kyrgios. Rafa, che stamattina si è sottoposto a degli esami per capire l'entità dell'infortunio subito nel match contro Taylor Fritz, ha ricevuto una pessima notizia dai medici. La risonanza magnetica ha rivelato una lesione di 7 millimetri e, dopo l'allenamento svolto lontano da occhi indiscreti, Nadal ha capito di non potercela fare.

Sfuma così il sogno del grande Slam, dopo la vittoria dei primi due grandi appuntamenti della stagione, Australian Open e Roland Garros, il 14° di una straordinaria carriera. Il maiorchino ha convocato una conferenza stampa pochi minuti fa a Londra per dare la brutta notizia). È la prima volta nell'Era Open che non si disputa una semifinale di Wimbledon. Nick Kyrgios, dunque aspetta il vincente tra Djokovic e Cameron Norrie.

Rafa si presenta davanti alla stampa con l'aria triste: "Se mi vedete qui avrete già campito che sono costretto a ritrarmi dal torneo - dice - ho preso questa decisione perché mi sono reso conto che non posso giocare due partite in queste condizioni. Non posso servire, non posso muovermi come voglio. Non voglio peggiorare l'infortunio e soprattutto non voglio scendere in campo senza essere competitivo".

Rafa ha poi fatto riferimento all'infortunio al piede che aveva messo a in dubbio la sua carriera: "Un paio di settimane fa, a essere onesto, ho pensato che la mia carriera fosse seriamente in pericolo per colpa del piede - ha proseguito - e ora le cose sanno andando meglio, quindi sono ottimista. resterà fuori credo due o tre settimane, e poi continuerò con la normale programmazione". Taylor Fritz si starà mangiando le mani pensando che Rafa avrebbe potuto ritirarsi ieri invece che lottare come un leone fino a batterlo al quinto set: "Dopo il dolore ci ho pensato, ma poi le cose sono andate meglio e sono riuscito a combattere fino alla fine".

