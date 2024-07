ALDO GRASSO PRENDE PER IL BAFFO MARINO BARTOLETTI: “SI DICE CHE ADANI SIA DIVISIVO, MA SE UNO NON FOSSE DIVISIVO SIGNIFICHEREBBE CHE È PROSSIMO ALLA NULLITÀ, COME QUEL MESTIERANTE TELEVISIVO CHE SI È VANTATO DI CAMBIARE CANALE QUANDO SENTE IL COMMENTATORE RAI” (BARTOLETTI AVEVA SCRITTO SUI SOCIAL: "AVEVO SCELTO DI VEDERE LA PARTITA SULLA RAI PER BIZZOTTO, MA POI HO SENTITO ADANI...”) – IL CRITICO DEL "CORRIERE" MENA PURE SU CARESSA: “BERGOMI È MOLTO PIÙ BRAVO CON COMPAGNONI PERCHÉ PERDE QUELLA FASTIDIOSA ARIA DI COMPLICITÀ CHE HA CON IL SUO ABITUALE COMPAGNO DI VIAGGIO” (A CARESSA MANCO LO NOMINA!)

https://m.dagospia.com/bartoletti-avevo-scelto-di-vedere-la-partita-sulla-rai-per-bizzotto-ma-poi-ho-sentito-adani-401529

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” - Estratti

aldo grasso

Non so come chiamarla: casualità, eterogenesi dei fini, sorte, insomma qualcosa del genere.

Ma agli Europei di calcio è successa una cosa davvero singolare. Alla fine, le coppie migliori di telecronisti sono risultate queste: per la Rai, Alberto Rimedio e Lele Adani; per Sky, Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.

A loro è toccato il privilegio di raccontare la finale tra Spagna e Inghilterra. Chi ha la bontà di seguire questa rubrica, sa come la penso sulle telecronache: si parla troppo. Lo so, l’ho già scritto mille volte, una in più non servirà a nulla. Nell’epoca in cui le immagini ci permettono di vedere meglio che dalle tribune di uno stadio, siamo ubriacati da un fiume di parole.

maradona bartoletti

Detto questo, Lele Adani (si dice che sia divisivo, ma se uno non fosse divisivo significherebbe che è prossimo alla nullità, come quel mestierante televisivo che si è vantato di cambiare canale quando sente Adani) ha un tale entusiasmo che è riuscito in un doppio miracolo.

Prima ha rivitalizzato Stefano Bizzotto, sempre piuttosto notarile, e poi ha dato una scossa anche a Rimedio.

adani mancini

Quanto a Sky, lo sostengo da sempre: Bergomi è molto più bravo con Compagnoni perché perde quella fastidiosa aria di complicità che ha con il suo abituale compagno di viaggio.

aldo grasso adani bizzotto

marino bartoletti con idris maurizio compagnoni vanessa leonardi fabio caressa beppe bergomi su italia-spagna gullit bartoletti maradona

(...)