9 ott 2024 12:18

ALL YOU NEED IS KLOPP - L'EX ALLENATORE DEL LIVERPOOL HA UFFICIALIZZATO L'ACCORDO PER DIVENTARE IL NUOVO "GLOBAL HEAD OF SOCCER" DELLE SQUADRE RED BULL (TRA CUI, LIPSIA, SALISBURGO, NEW YORK E ALCUNE FORMAZIONI IN BRASILE E GIAPPONE) - IL TEDESCO LAVORERÀ AL FIANCO DEGLI ALLENATORI PER AIUTARLI A SVILUPPARE UNA FILOSOFIA DI GIOCO COMUNE, MA SARÀ IMPEGNATO ANCHE NELLE OPERAZIONI DI SCOUTING DI GIOCATORI E STAFF - NEL SUO CONTRATTO C'È UNA CLAUSOLA DI USCITA NEL CASO IN CUI DOVESSERO APRIRSI LE PORTE DELLA NAZIONALE TEDESCA…