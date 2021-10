15 ott 2021 17:25

ALL YOU NEED IS KLOPP – “IL NEWCASTLE AI SAUDITI? NON SONO AFFARI MIEI MA MI ASPETTAVO DA PARTE DELLA PREMIER UNA PAROLA SUI DIRITTI UMANI. COMUNQUE I SOLDI NON COMPRANO TUTTO” – “UN PO' DI MESI FA ABBIAMO AVUTO UN PROBLEMA CON 12 CLUB CHE HANNO PROVATO A CREARE UNA SUPERLEGA. QUESTO INVECE È UN TENTATIVO DI CREARE UNA SUPERSQUADRA CHE ABBIA UN POSTO IN CHAMPIONS GARANTITO. ERAVAMO ABITUATI AL 'FINANCIAL FAIR PLAY', ORA NESSUNO SA SE ESISTA ANCORA…"