ALLARME RIENTRATO: RICARDO CENTURION, L'EX CALCIATORE DEL GENOA SPARITO DA OLTRE 10 GIORNI, È STATO RITROVATO DAL SUO AGENTE: "STO BENE, NON SO PERCHE' L'HO FATTO. A VOLTE MI GIRA COSÌ" - L'ATTACCANTE ARGENTINO È NOTO PER LA SUA "VITA SPERICOLATA", TRA ARMI, RISSE, INCIDENTI STRADALI, UBRIACATURE E SOSPENSIONI E ARRESTI PER COCAINA - IL 31ENNE È STATO ANCHE ACCUSATO DI CORRUZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA E DI VIOLENZA CONTRO LA SUA RAGAZZA...

Estratto dell'articolo di Marco Tripodi per www.calciomercato.com

ricardo centurion

Rientra la preoccupazione relativa all'ex attaccante del Genoa, oggi in forza al Velez Sarsfield, scomparso nel nulla per dieci giorni. A lanciare l'allarme circa la non rintracciabilità del 31enne argentino era stato il suo stesso club […]

A rassicurare tutti ci ha pensato il suo ex agente, Eduardo Rosetti, che finalmente è riuscito a raggiungere il ragazzo: "Gli ho parlato oggi - ha detto Rosetti a ESPN - A dire il vero l’ho trovato meglio di quanto pensassi, con quella lucidità che ha in alcuni momenti. Dice verità come poche persone, anche se non sempre è in condizione di dirle."

ricardo centurion

Rosetti ha poi affermato di aver chiesto chiarimenti a Centurion circa il suo allontanamento: "Non so perché sono sparito - avrebbe riferito il giocatore - a volte mi gira così però sto bene e voglio tornare a giocare. Non so se ho sprecato l’opportunità. Vedì cosa puoi fare per me."

L'episodio è soltanto l'ultimo di una lunga serie di vicende poche chiare che hanno coinvolto e condizionato vita e carriera di un ragazzo ricco di talento ma fragilissimo a livello personale. Risse, incidenti stradali, ubriacature, sospensioni e arresti per uso di cocaina […] sulla […] fedina penale trova spazio anche una denuncia per molestie e violenze da parte di una sua ex fidanzata. Ad un'altra compagna, nel 2020, andò peggio, morendo in auto sul sedile accanto al suo stroncata da un infarto. […]

