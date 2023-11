12 nov 2023 13:16

ALLEGRI ACCENDE IL DUELLO CON L’INTER – DOPO LA VITTORIA 2-1 SUL CAGLIARI, LA JUVE E’ MOMENTANEAMENTE IN TESTA, “ACCIUGHINA” PUNGE INZAGHI: “L'INTER È DA ANNI COSTRUITA PER LO SCUDETTO, E’ LA FAVORITA. LO SCONTRO DIRETTO? IN UNA GARA SECCA PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO. SIAMO IN CRESCITA, L'ATTACCO NON MI PREOCCUPA" – IERI A SEGNO UN ALTRO DIFENSORE (BREMER) E COME ULTIMO CAMBIO E’ ENTRATO NICOLUSSI, NON BELLINGHAM. COME ERA QUELLA STORIA CHE IL PROBLEMA DELLA JUVE ERA ALLEGRI?