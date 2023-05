31 mag 2023 13:28

ALLEGRI… MA NON TROPPO - LA DIRIGENZA DELLA JUVE NON E' CONVINTA DI CONTINUARE CON MAX ALLEGRI PER IL PROSSIMO ANNO - L'ALLENATORE, FORTE DEL CONTRATTO DA 7 MILIONI ALL'ANNO FINO AL 2025, VUOLE RESTARE A TORINO MA CI SONO DIVERSI ASPETTI CHE NON CONVINCONO I VERTICI DELLA "VECCHIA SIGNORA", CHE POTREBERO OFFRIRGLI UNA BUONUSCITA - DOPO LA FINE DEL CAMPIONATO CI SARÀ UN INCONTRO TRA "ACCIUGHINA" E JOHN ELKANN...